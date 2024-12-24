TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Üzerine Önemli Açıklama

TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasına Tepki

TÜRK-İŞ, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun, 'çok tehlikeli' işlerdeki yüksek risklerin göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan TÜRK-İŞ, İSG denetimlerinin artırılmasının ve ihlallerin daha ağır şekilde cezalandırılmasının şart olduğunu belirtti.

Patlamada 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Açıklamaya göre, Türkiye'de her gün yaklaşık 4-5 çalışanın iş kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bugün gerçekleşen patlama sonucunda ise 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, iş kazası ve meslek hastalıklarının çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon işçinin bu nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Gerekli Tedbirlerin Alınması İsteniyor

Açıklamada, "Biz her iş kazasının ardından 'bu son olsun, gerekli tedbirler alınsın' dedikçe yaşanan acılar son bulmuyor" denilerek, Balıkesir'deki patlama ile ilgili inceleme ve soruşturmanın titizlikle yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ihmali olanların bedel ödemesi gerektiği ve iş sağlığı ile güvenliği kanunun gözden geçirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Son olarak, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.