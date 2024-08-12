Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TÜRK-İŞ'ten Çalışanların Hakları İçin Mücadele Mesajı

Ramazan Ağar, işçi ve emeklilerin hakları için önümüzdeki eylemlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:51
TÜRK-İŞ'ten Çalışanların Hakları İçin Mücadele Mesajı

Ramazan Ağar'dan Önemli Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Adana'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, işçi ve emekli hakları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Ağar, 'İşçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olması için mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Plana Alınan Etkinlikler

Ağar, Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, yurt çapında gerçekleştirecekleri etkinliklere dair detaylar paylaştı. 20 Ağustos'ta basın açıklaması yapacaklarını ve 26 Ağustos'ta Çerkezköy ile 3 Eylül'de Zonguldak'ta açık hava mitingleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Sendika Üyelerinin Sorunları

Ağar, sendika üyelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, 'Çalışanların ve emeklilerin haklarını arıyoruz' dedi. Enflasyonun etkilerine de vurgu yaparak, 'Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır sergileyeceğiz' şeklinde konuştu.

Mücadele Sürdürülecek

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, ayrıca taşeron işçiliğin sona ermesi için süreklecek mücadelelerinin altını çizerek, 'Örgütlenmenin önündeki engelleri aşacağız' dedi. Ağar, Adana'nın ardından Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon ve Ankara illerine seyahat edeceklerini de ekledi.

Toplantıya Katılım

Toplantıya TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların şube başkanları da katılım sağladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 2), Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 2), Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 2), Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 2), Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti