TÜRK-İŞ'ten Çalışanların Hakları İçin Mücadele Mesajı

Ramazan Ağar'dan Önemli Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Adana'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, işçi ve emekli hakları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Ağar, 'İşçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olması için mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Plana Alınan Etkinlikler

Ağar, Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, yurt çapında gerçekleştirecekleri etkinliklere dair detaylar paylaştı. 20 Ağustos'ta basın açıklaması yapacaklarını ve 26 Ağustos'ta Çerkezköy ile 3 Eylül'de Zonguldak'ta açık hava mitingleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Sendika Üyelerinin Sorunları

Ağar, sendika üyelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, 'Çalışanların ve emeklilerin haklarını arıyoruz' dedi. Enflasyonun etkilerine de vurgu yaparak, 'Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır sergileyeceğiz' şeklinde konuştu.

Mücadele Sürdürülecek

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, ayrıca taşeron işçiliğin sona ermesi için süreklecek mücadelelerinin altını çizerek, 'Örgütlenmenin önündeki engelleri aşacağız' dedi. Ağar, Adana'nın ardından Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon ve Ankara illerine seyahat edeceklerini de ekledi.

Toplantıya Katılım

Toplantıya TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların şube başkanları da katılım sağladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 2), Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 2), Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.