Türk Kahvesi, Doha'da Kültürel Bir Tanıtım Yapıyor

Doha'da Türk Kahvesi Tanıtıldı

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Doha Uluslararası Kahve Fuarı'nda Türk kahvesi göz alıcı bir şekilde tanıtıldı. Etkinlik, kahveseverleri ve sektörden profesyonelleri bir araya getirdi.

Ülkemizden Özel İkramlar

Fuarda, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk kahvesi misafirlere sunuldu. Ziyaretçilere ayrıca geleneksel Türk lokumu ikram edilirken, kahvenin tarihi, kültürel önemi ve yapım aşamaları hakkında da bilgiler verildi.

Büyükelçi Göksu'nun Katkıları

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Enstitü standını ziyaret ederek katılımcılara Türk kahvesi ikram etti. Göksu, "Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, dostluğun ve kültürel birikimimizin simgesidir. Bu festival, kültürümüzü tanıtmak açısından önemli bir fırsat." dedi.

Kahve Severlerin İlgisi

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, konukların Türk kahvesinin hikayesini büyük bir ilgiyle dinlediğini belirtti. Uysal, "Katar'da Türk kahvesini tanıtma fırsatı bulduk. Konuklarımız, kültürümüzle ilgili bilgi sahibi olma ve kahvenin tadını çıkarmak için keyifli anlar yaşadı." şeklinde konuştu.

Etkinlik Bilgileri

Fuar, 28 Eylül'e kadar açık kalacak ve dünyadan gelen ziyaretçilere kahve kültürünü daha yakından deneyimleme imkanı sunacak. Bu etkinliğin, Türkiye ile Katar arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirmesi ve Türk kahvesinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Tanıdı

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmış ve bu tarih her yıl 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır.