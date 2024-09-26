DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,25 -0,59%
ALTIN
2.937 -0,68%
BITCOIN
2.222.382,58 -2,6%

Türk Kahvesi, Doha'da Kültürel Bir Tanıtım Yapıyor

Doha Uluslararası Kahve Fuarı'nda Türk kahvesi tanıtıldı, katılımcılara kültürel bilgiler sunuldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:54
Türk Kahvesi, Doha'da Kültürel Bir Tanıtım Yapıyor

Doha'da Türk Kahvesi Tanıtıldı

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Doha Uluslararası Kahve Fuarı'nda Türk kahvesi göz alıcı bir şekilde tanıtıldı. Etkinlik, kahveseverleri ve sektörden profesyonelleri bir araya getirdi.

Ülkemizden Özel İkramlar

Fuarda, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk kahvesi misafirlere sunuldu. Ziyaretçilere ayrıca geleneksel Türk lokumu ikram edilirken, kahvenin tarihi, kültürel önemi ve yapım aşamaları hakkında da bilgiler verildi.

Büyükelçi Göksu'nun Katkıları

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Enstitü standını ziyaret ederek katılımcılara Türk kahvesi ikram etti. Göksu, "Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, dostluğun ve kültürel birikimimizin simgesidir. Bu festival, kültürümüzü tanıtmak açısından önemli bir fırsat." dedi.

Kahve Severlerin İlgisi

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, konukların Türk kahvesinin hikayesini büyük bir ilgiyle dinlediğini belirtti. Uysal, "Katar'da Türk kahvesini tanıtma fırsatı bulduk. Konuklarımız, kültürümüzle ilgili bilgi sahibi olma ve kahvenin tadını çıkarmak için keyifli anlar yaşadı." şeklinde konuştu.

Etkinlik Bilgileri

Fuar, 28 Eylül'e kadar açık kalacak ve dünyadan gelen ziyaretçilere kahve kültürünü daha yakından deneyimleme imkanı sunacak. Bu etkinliğin, Türkiye ile Katar arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirmesi ve Türk kahvesinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Tanıdı

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmış ve bu tarih her yıl 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı
2
Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
3
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi
4
Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
5
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
6
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
7
İsrail, ABD ile 8,7 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Anlaşması İmzaladı

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!