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Türk Kıyılarının Güvenliği İçin Yerli Kontrol Botları Göreve Başladı

Antalya'da üretilen yerli tasarım kontrol botları, Türk kıyılarında güvenlik ve arama kurtarma operasyonlarında aktif rol alıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:32
Türk Kıyılarının Güvenliği İçin Yerli Kontrol Botları Göreve Başladı

Türk Kıyılarının Güvenliği İçin Yerli Kontrol Botları Göreve Başladı

Denizlerde düzensiz göç, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve güvenlik operasyonlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen özgün ve yerli tasarım kontrol botları görev yapmaya başladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile 18 Şubat 2019'da imzalanan sözleşmeye dayanarak Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesi, sahil güvenlik botu üretiminde son aşamaya gelindi. Proje kapsamında planlanan 188 bottan, 170'den fazlası tamamlanarak teslim edildi. Kısa bir süre içerisinde son sevkiyatların gerçekleştirilmesiyle proje tamamen sona erecek.

AREL 35 FPB Botlarının Öne Çıkan Özellikleri

12 metre uzunluğundaki ARES 35 FPB (Fast Patrol Boat-Süratli Devriye Botu), azami 35 knot sürat ve 160 deniz mili menzil kapasitesine sahip. Türk Loydu standartları doğrultusunda inşa edilen bu botlar, Türkiye’nin tüm kıyılarında faaliyet gösterecek şekilde tasarlandı.

Projenin Başarılı Süreci ve Ek Siparişler

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, kontrol botu projesinin ilk etabında Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 bot tedarik edilmesine başladıklarını belirtti. Daha sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı için de ek siparişlerden toplam sayının 188’e çıktığını ifade etti.

Pehlivanlı, gemi inşa tarihinde en yüksek hacimli seri üretim projesine imza attıklarını ve bu sürecin kendileri için önemli bir başarı olduğunu kaydetti. İlk etapta her iki ayda 6 bot teslim edilirken, son aşamalarda bu sayının 8'e çıkarıldığını vurguladı.

Kapsamlı Tasarımlar ve Kullanıcı Odaklılık

Botların son kullanıcı taleplerine göre tasarlandığına dikkat çeken Pehlivanlı, "Botlarımız 12 metre boyunda. İç sistemler, normal bir 12 metrelik tekneye kıyasla çok daha fazla fonksiyona sahip. Seyir sistemleri, navigasyon ve sensörler ile donatılmıştır. Bu yapıyla, kullanıcıların tüm taleplerine eksiksiz yanıt verebilecek kapasitedeyiz" dedi.

170'den fazla botun teslim edildiğini yineleyen Pehlivanlı, "Botlarımız, sahildeki her ilçemizde mevcut. Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizlerinde botlarımızı görmekteyiz. Bu bölgelerde botlarımıza rastlamak, bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen 170'den fazla özgün...

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen 170'den fazla özgün ve yerli tasarım kontrol botu görev yapmaya başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile 18 Şubat 2019'da imzalanan sözleşmeyle Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen sahil güvenlik botu üretimi projesinde son aşamaya gelindi. Proje kapsamında üretilmesi planan 188 bottan, 170'den fazlası tamamlanarak teslim edildi.

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen 170'den fazla özgün...

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen 170'den fazla özgün ve yerli tasarım kontrol botu görev yapmaya başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile 18 Şubat 2019'da imzalanan sözleşmeyle Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen sahil güvenlik botu üretimi projesinde son aşamaya gelindi. Proje kapsamında üretilmesi planan 188 bottan, 170'den fazlası tamamlanarak teslim edildi.

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