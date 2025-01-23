DOLAR
35,64 0,02%
EURO
37,14 0%
ALTIN
3.143,98 0,43%
BITCOIN
3.673.017,18 1,25%

Türk Kızılay, 13 Yıl Sonra Şam’a İlk Yardım Sevkıyatını Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, THY'nin 13 yıl sonra gerçekleştirdiği seferle Şam'a tıbbi malzeme gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:18
Türk Kızılay, 13 Yıl Sonra Şam’a İlk Yardım Sevkıyatını Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, Şam’a Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yaklaşık yarım ton tıbbi malzeme ulaştırdı.

Suriye Delegasyon Başkanı'ndan Açıklamalar

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye olaylarının başından bu yana Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Suriye rejiminin devrilmesinin ardından vakit kaybetmeden Şam'da delegasyon ihdas ettik," dedi.

Sürmeli, Şam'da Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Suriye'ye 13 yıl sonra ilk seferini yapan uçakla, içinde ateşölçerler ve sağlık malzemelerinin bulunduğu yaklaşık yarım ton yardımı Şam'a ulaştırdık," şeklinde konuştu.

Son olarak, tıbbi yardımı en kısa sürede ilgili kurumlara teslim edeceklerini ifade eden Sürmeli, bu önemli adımların Suriye'deki yardım çalışmalarını destekleyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlakçılar: Mesleğimiz 'Kirli İş' Olarak Görülmemeli
2
Kartalkaya Yangınında İki Kahraman Genç Hayatını Kaybetti
3
Rusya, Trump Yönetimini Biden'ın Ukrayna Hatalarını Düzeltmeye Çağırdı
4
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Sırp Cumhuriyeti'ndeki Tarih Kitaplarını Yasakladı
5
Bolu'daki Otel Yangınında Güngör Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Muğla'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı: Kadının Hayati Tehlikesi Var
7
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları