Türk Kızılay, 13 Yıl Sonra Şam’a İlk Yardım Sevkıyatını Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, Şam’a Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yaklaşık yarım ton tıbbi malzeme ulaştırdı.

Suriye Delegasyon Başkanı'ndan Açıklamalar

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye olaylarının başından bu yana Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Suriye rejiminin devrilmesinin ardından vakit kaybetmeden Şam'da delegasyon ihdas ettik," dedi.

Sürmeli, Şam'da Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Suriye'ye 13 yıl sonra ilk seferini yapan uçakla, içinde ateşölçerler ve sağlık malzemelerinin bulunduğu yaklaşık yarım ton yardımı Şam'a ulaştırdık," şeklinde konuştu.

Son olarak, tıbbi yardımı en kısa sürede ilgili kurumlara teslim edeceklerini ifade eden Sürmeli, bu önemli adımların Suriye'deki yardım çalışmalarını destekleyeceğini vurguladı.