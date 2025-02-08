Türk Kızılay 2025'te 3 milyon Ünite Kan Bağışı Hedefliyor

Türk Kızılay, bu yıl 3 milyon ünite kan bağışı hedefliyor. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, özellikle acil durumlar için kanın önemi üzerinde durarak, kan bağışlarının hazır bir şekilde hastanelere ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kış Aylarında Kan Bağışı İhtiyacı

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Kızılay, 2024 hedefi olarak 2,7 milyon ünite kan bağışı topladı. Bu yıl 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay, 18-65 yaş arası vatandaşları kan bağışına davet etti. Mevsimsel düşüş nedeniyle kış aylarında kan bağışının azalması, stoklarda tehlike oluşturuyor.

Günde 9 Bin Ünite Kan İhtiyacı

Türk Kızılay, tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılamak için günde 9 bin ünite kan bağışı toplamak zorundadır. Yaklaşık 1200 hastanenin ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, yıl boyunca istikrarlı bir bağış süreci amaçlıyor.

Bir Ünite Kan Üç Kişiyi Kurtarır

Fatma Meriç Yılmaz, kanın tedavi edici özelliğinin yerinin doldurulamayacağını belirtirken, "Bir ünite kan, 3 kişiyi hayata bağlıyor. Bu nedenle zorlu kış dönemi ve Ramazan ayı öncesinde kan bağışında bulunmayı unutmayalım," dedi.

Genç Bağışçılar Öne Çıkıyor

Yılmaz, 2024 yılında 2,3 milyon bağışçıdan 2,7 milyon ünite kan bağışı toplandığını belirtti. Bağışçıların yüzde 87'sinin erkek, yüzde 13'ünün kadın olduğunu vurguladı. 20 yaş grubundaki bireylerin 113 bin üniteyle en çok kan bağışında bulunduğu aktarıldı.

Bağış Oranı En Yüksek Şehirler

Bağış oranlarına bakıldığında, İstanbul en yüksek bağışla (511 bin 183 ünite), Ankara (211 bin 12 ünite) ve İzmir (154 bin 784 ünite) sıralamasında öne çıktı. Nüfus etkisinden arındırıldığında ise Isparta yüzde 11 ile en yüksek bağış oranına sahip şehir oldu.

Geçen yıl Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Türk Kızılay, 2025'te 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Türk Kızılay, 2025'te 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor.