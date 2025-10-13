Türk Kızılay 2028 Hedefini Açıkladı: 81 İlde 91 Aşevi — Elazığ'da 1000 Kişilik Aşevi Açıldı

Elazığ'da 1000 Kişilik Aşevi Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Mahallesi'nde kurulan 1000 kişilik Elazığ Aşevinin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, kuruluşun hedeflerine ve aşevlerinin toplumdaki rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz, 3 senenin sonunda yani 2028 yılında 81 ilde 91 aşevine ulaşmak"

Yılmaz, Türk Kızılay'ın 2025 yılında aldığı stratejik kararla "81 ile 81 aşevi açma" hedefi koyduğunu belirtti. Sözlerine göre, bağışçılar desteğiyle 2025 yılının başından bu yana 5 aşevi hizmete girdi ve 15 aşevinin inşa çalışmaları farklı aşamalarda sürüyor. Yılmaz, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Hedefimiz, 3 senenin sonunda yani 2028 yılında 81 ilde 91 aşevine ulaşmak."

Aşevleri ve toplumsal ihtiyaçlar

Yılmaz, demografik değişime dikkat çekerek yaşlanan nüfus, şehir dışına giden gençler ve evinde tek başına kalan büyüklerin ihtiyaçlarını vurguladı. Ayrıca engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlere işaret ederek, bu aşevlerini özellikle "çınarlarımız" olarak tanımladı.

Yılmaz, aşevlerinin afet dönemlerinde üstlendiği role de değinerek, örnek olarak açılışı yapılan merkezden hareketle "her gün 1000 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı hedeflerken herhangi bir afet zamanında 10 bin kişiye kadar artacak bir kapasite" eklendiğini söyledi. Bu hususu afete hazırlık ve kapasite artırımı açısından önemli bulduklarını belirtti.

Kızılay: "İyilik köprüsü"

Yılmaz, Kızılay'ı "iyilik köprüsü" olarak tanımladı ve kuruluşun devlet bütçesi almadığını, hizmetlerin hayırsever milletin bağışlarıyla yürütüldüğünü vurguladı: "Devletten bütçe almıyoruz, hayırsever milletimizin bize emanet ettiği bağışları, onların bize emanet ettiği doğrultuda yerince yeterince kullanmaya çalışıyoruz."

Yerel yetkililerden destek

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kızılay'ı tarihten bu yana merhametin merkezi olarak nitelendirerek, aşevinin hayırlara vesile olmasını diledi. Hatipoğlu, Kızılay'ın uluslararası alanda da mazlumların yanında yer aldığına dikkat çekti ve kuruluşu "ülkemizin iyilik meşalesi haline gelmiştir" sözleriyle nitelendirdi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise Kızılay'ın sadece afet anlarında değil her zaman insanlığın yanında olmayı görev bildiğini belirtti: "Burada pişecek her lokmada gönül sıcaklığı, her tabakta insanlık değeri olacaktır." Kızılkaya, aşevinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, Kızılay gönülleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

