Türk Kızılay 206 Taşınmazı Dönüşüme Alıyor

Türk Kızılay, ekonomik veya fiziki ömrünü tamamlamış 206 taşınmazı Gayrimenkul Dönüşüm Projesi ile yenileyip geliri insani yardıma aktaracak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:30
DUYGU YENER - Türk Kızılay, bağış yoluyla kendisine emanet edilen ve ekonomik ya da fiziki ömrünü tamamlamış gayrimenkullerin dönüşümüne 206 taşınmaz daha ekledi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre kurum, bu taşınmazları değerlendirerek insani yardıma daha fazla kaynak yaratmayı hedefliyor.

Proje Detayları

Kızılay, ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamış gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla başlattığı Gayrimenkul Dönüşüm Projesinin yeni etabında ilk adımı atıyor. Dönüşüme tabi tutulacak varlıklar arasında kerpiç ve tuğla yapı niteliğindeki bina stokları ile hisseli tarım arazisi türündeki taşınmazlar yer alıyor. Bazıları 80 yıl önce bağışlanan, bazıları tek katlı veya deprem riski nedeniyle kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar proje kapsamına alınıyor.

Projede teknik destek Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından sağlanacak. 2024'te başlatılan çalışma, bağımsız değerleme raporları esas alınarak çevrimiçi ve herkese açık ihaleler üzerinden yürütülüyor.

Finansman ve Yönetim

Bağışçılar tarafından Kızılay'a gelir sağlaması amacıyla emanet edilen bu taşınmazlardan elde edilecek gelirin tamamı yeniden insani yardım alanında kullanılmak üzere gayrimenkul alanında değerlendirilecek. Proje ile verimsiz ve atıl taşınmazların kurum envanterinde bekletilmesi halinde amortisman sürelerinin 80 yıla kadar uzayabileceği, dönüşüm ve yeniden geliştirme projeleri sayesinde bu sürenin 7 yıla kadar düşürülebildiği belirtiliyor.

Amaç ve Etki

Dönüşüm süreci, bakım, onarım ve tadilat giderlerini azaltmayı; hisseli mülkiyetten doğan hukuki ve idari süreçleri sadeleştirmeyi hedefliyor. Böylece bağışçı beklentileri doğrultusunda taşınmazlar daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilecek. Proje; bağışçı emanetini koruyan yaklaşımı, bağımsız değerleme ve açık ihale süreçleriyle desteklenen yapısı sayesinde insani yardımın sürdürülebilir finansmanı açısından örnek gösteriliyor.

