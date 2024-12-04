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Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği ödül töreniyle gönüllüleri onurlandıracak.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:12
Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Gönüllülük Ödüllerini Dağıtıyor

Türk Kızılay, 8 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" töreni ile gönüllülük alanında önemli katkılar sağlayan bireyleri onurlandıracak.

Gençler ve Kadınlar Gönüllülüğün Temsilcisi

Türk Kızılay, gönüllülük faaliyetlerinin toplumda yaygınlaştırılması için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Okullarda kurulan Kızılay Kolu Kulüpleri sayesinde öğrenciler, erken yaşta iyilikle tanıştırılırken; kadın, genç ve engelsiz gönüllülük yapılanmaları da her türlü ihtiyaçta topluma destek sunmakta.

Engelli Bireylere Destek

Kızılay Engelsiz Malatya Başkanı Gülhan İnce, engelli bireylerin insani yardım çalışmalarına katılımlarını teşvik eden projeleri ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından verilen Henry Davison Ödülü'ne layık görüldü.

Türk Kızılay Gönüllüleri ile Fark Yaratan Çalışmalar

Türk Kızılay, geniş gönüllü ağı ile afet desteklerinden sosyal yardımlara, halk sağlığından kan bağışına kadar toplamda 34 farklı alanda yardım çalışmalarına imza atmaktadır. Gönüllüler, huzurevleri, hastaneler ve sevgi evlerine ziyaretler gerçekleştirerek hediyeler dağıtmakta ve çeşitli yardım kampanyalarına aktif katılım sağlamaktadır.

370 Binden Fazla Gönüllü ve Etkileyici Saat Sayısı

gonulluol.org platformuna göre, Türk Kızılay'ın bünyesinde %62'sini kadınların oluşturduğu 370 binden fazla gönüllü bulunmaktadır. 2024 yılı içinde açılan 25 bin 185 göreve katılan gönüllüler, toplam 1 milyon 60 bin 164 saat çalışma ile Kızılay'a destek verdiler.

Kırmızı Yelek Ödülleri Töreni Detayları

Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri töreninin dördüncüsü, 8 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlik, gönüllülük kültürünü toplumun bir değeri olarak yaygınlaştırmayı ve iyilik hikayelerini insanlıkla buluşturmayı amaçlıyor. Gönüllülük faaliyetleri ile toplumda fark yaratan yine de çok sayıda iyiliksever burada onurlandırılacak.

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Kırmızı Yelek...

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" töreni ile gönüllülük faaliyetleriyle toplumda fark yaratan iyilikseverleri onurlandıracak.

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Kırmızı Yelek...

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" töreni ile gönüllülük faaliyetleriyle toplumda fark yaratan iyilikseverleri onurlandıracak.

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