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Türk Kızılay, 85 Bin Öğrenciyi Destekliyor

Türk Kızılay, yeni eğitim dönemi için 85 bin öğrenciye 77 milyon lira yardımda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:20
Türk Kızılay, 85 Bin Öğrenciyi Destekliyor

Türk Kızılay, Eğitim Destekleriyle Geleceğe Yatırım Yapıyor

Yeni eğitim öğretim yılına giriş yapan Türk Kızılay, ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım programlarıyla önemli bir adım atıyor.

Yardımların Kapsamı ve Amacı

Yaklaşık 77 milyon lira değerindeki yardım ile 85 bin öğrenciye destek sağlanıyor. Bu yardımlar, eğitim destekleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli programlarla öğrencilerin eğitim hayatlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çeşitli Destek Programları

Türk Kızılay, öğrencilere nakdi yardım, burs, kırtasiye malzemesi ve eğitim materyalleri sağlamakta. Ayrıca çevrimiçi hazırlık kursları ve mesleki eğitime yönelik programlar düzenliyor.

Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Destek

Depremden etkilenen bölgelerde, yetim ve öksüz çocuklar için bir destek programı uygulanıyor. Kızılay, belirleme sonrası her ay 532 çocuğa 2 bin lira nakdi destek sağlıyor. Bu program ile şimdiye kadar 3 bin 200 yetim ve öksüz çocuğa 14.8 milyon lira yardım yapıldı.

Eğitim Yardımları İhtiyaçlara Göre Düzenleniyor

Yıl boyunca ihtiyaçlara göre belirlenen yardım programları, Kızılay’ın şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Ayrıca sınavlara hazırlanan öğrencilere çevrimiçi sınıflar ile eğitim desteği veriliyor.

Özel İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

Otizm, down sendromu veya zihinsel engeli olan çocuklar için özel eğitim sınıfları kurularak ihtiyaç duyulan destek sağlanıyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık...

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık...

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık...

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık...

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık...

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

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