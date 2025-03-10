Türk Kızılay Adıyaman'dan İhtiyaç Sahiplerine İftar Yardımı

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:26
Türk Kızılay Adıyaman'dan İhtiyaç Sahiplerine İftar Yardımı

Türk Kızılay Adıyaman'ın Ramazan'daki Besleyici Yardımı

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, iki ay önce kurulan aşevi ile ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, sefer taslarıyla evlere ulaştırılıyor.

Günlük Yemek Sayısı 750'ye Yükseldi

Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyete geçen aşevinde, ramazan öncesinde günlük 400 kişiye yemek hizmeti sunulurken, bu sayı ramazanda 750'ye çıkıyor. Hijyenik koşullarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan yemekler, tatlı veya meyve ile birlikte sefer taslarına konulup, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gönüllü Ekipler Aktif Rol Oynuyor

Türk Kızılay gönüllüleri, her gün kapı kapı dolaşarak sıcak yemekleri dağıtıyor. Dağıtım sonrası, ertesi gün sefer taslarını alarak yeniden sıcak yemek servisi gerçekleştiriyorlar.

Yardım Faaliyetlerinin Genişletilmesi

Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Taşkın, ramazan nedeniyle hizmet kapsamlarının genişletildiğini ifade etti. Taşkın, yemek miktarını artırdıklarını ve gönüllülerin yemeklerin paketlenmesinden dağıtım sürecine kadar birçok alanda kendilerine destek olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından iki ay önce kurulan aşevinde hazırlanan yemekler...

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından iki ay önce kurulan aşevinde hazırlanan yemekler, ramazanda sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılıyor.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından iki ay önce kurulan aşevinde hazırlanan yemekler...

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından iki ay önce kurulan aşevinde hazırlanan yemekler, ramazanda sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılıyor.

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