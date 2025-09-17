Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

Türk Kızılay Bursa ve Osmangazi Engelsiz Birimi, orman yangınlarında zarar gören alanlara 10 bin fidan dikmek amacıyla kampanya başlattı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:35
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

Türk Kızılay Bursa ve Kızılay Osmangazi Engelsiz Birimi öncülüğünde başlatılan fidan dikim kampanyasıyla, kentteki orman yangınlarında zarar gören alanlara 10 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Kampanyaya Destek Veren Kuruluşlar

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği, Down Sendromlu Kardeşler Derneği, Küresel Girişimciler Derneği, Renk Otizm Derneği, Mercedes Teams16 Derneği, Bursa Altınokta Körler Derneği, Turan Teşkilatı Derneği ve Engelliler Düşünce Kulübü Derneği destekleriyle hayata geçirilen kampanya kapsamında toplanan bağışlarla temin edilecek fidanlar, yangında zarar gören alanlarda toprakla buluşturulacak.

Yetkililerin Açıklamaları

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Sinan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada kampanyanın başladığını duyurdu. Ülkede yaşanan orman yangınlarının ardından, doğaya yeniden nefes olmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla başlatılan kampanyada 10 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Aydın, "Kızılay ailesi olarak, doğaya ve geleceğe katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Osmangazi Engelsiz Birimi Başkanı Recep Aktaş ise her dikilen fidanın dayanışmanın, birlikteliğin ve engelsiz yarınların sembolü olacağını vurgulayarak, "Çünkü biz inanıyoruz ki, birlikte atılan her küçük adım, geleceğe bırakılan en büyük mirastır." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa