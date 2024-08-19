Türk Kızılay'dan 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü için Anlamlı Sergi

Türk Kızılay'dan Anlamlı Etkinlik

Türk Kızılay, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında özel bir fotoğraf sergisi düzenledi. Bu sergi, insani yardım çalışanlarının savaş ve afet bölgelerinde maruz kaldığı tehlikeleri gözler önüne sermek amacıyla gerçekleştirildi.

Genel Başkan’ın Açıklamaları

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, insani yardım ekiplerinin, coğrafya, dil veya dine bakmaksızın yardım götürdüğünü belirtti. Ayrıca, son iki yılda bu ekiplerin sıkça saldırılara uğradığını vurguladı.

Fotoğraf Sergisi Temaları

Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, "Humanitarian (İnsani Yardım)" ve "Not a Target" (Hedef Değil) temalı bölümler yer aldı. Ayrıca, Suriye'de bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman anısına özel bir alan oluşturuldu.

İnsani Yardımın Önemi

Yılmaz, insani yardım alanındaki çalışanların çok sayıda insan için umut kaynağı olduğuna dikkat çekerek, herkesin bir gün insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini ifade etti. "Hayatın ne getireceği belirsiz. Bir doğal afette veya savaşta herkes ihtiyaç sahibi olabilir," dedi.

Serginin Bölümleri

Sergi, üç ana bölümden oluşuyor: İlk bölümde, insani yardım çalışanlarının gözünden dünya coğrafyalarında yüzler sergilendi. İkinci bölümde, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması vurgulandı, üçüncü bölümde ise çatışmalarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer aldı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson, sergide yaptığı konuşmada, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini ifade etti. 2023 yılının, Kızılhaç ve Kızılay personeli için en zor yıllardan biri olduğunu belirtti.

Katılımcılar ve Gözlemler

Sergiye, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da katıldı. Peru, sergideki fotoğrafları inceleyerek, insani yardımın önemini vurguladı.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.

Türk Kızılay tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin korunmasına dikkati çekmek için "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"ne özel Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson (sol 2), sergiyi gezdi.