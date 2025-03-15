Türk Kızılay'dan Bağdat'ta Yetimlere Ramazan Yardımı

Türk Kızılay, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yetimhanedeki çocuklara ramazan yardımında bulundu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarı Fehim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Irak Kızılayı ile birlikte yetimlere yardımda bulunduğunu belirtti.

Çetin, "Büyükelçilik olarak Türk Kızılay'ın yardımlarının artırması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız," dedi.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı ise, Bağdat'taki yetimhaneye 20 ramazan yardım çuvalı desteğinde bulunduklarını ifade etti. Beyatlı, Türk Kızılay'ın Irak'taki yardımlarının süreceğini vurguladı.