Türk Kızılay'dan Bağdat'ta Yetimlere Ramazan Yardımı

Türk Kızılay, Bağdat'ta yetimhanedeki çocuklara ramazan yardımı ulaştırdı. Yardımların devam edeceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:40
Türk Kızılay'dan Bağdat'ta Yetimlere Ramazan Yardımı

Türk Kızılay, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yetimhanedeki çocuklara ramazan yardımında bulundu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarı Fehim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Irak Kızılayı ile birlikte yetimlere yardımda bulunduğunu belirtti.

Çetin, "Büyükelçilik olarak Türk Kızılay'ın yardımlarının artırması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız," dedi.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı ise, Bağdat'taki yetimhaneye 20 ramazan yardım çuvalı desteğinde bulunduklarını ifade etti. Beyatlı, Türk Kızılay'ın Irak'taki yardımlarının süreceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
2
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
3
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geliyoruz
5
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
6
İzmir'de Alkollü Sürücü Tutuklandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı