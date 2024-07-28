Türk Kızılay'dan Depremzede Esnafa Maddi Destek

Türk Kızılay'dan Ekonomik Destek

Türk Kızılay, büyük depremler sonrası ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla başlattığı Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazında önemli bir adım attı. 3 bin 544 işletme sahibine toplamda 97 milyon 865 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

Programın Amacı ve Kapsamı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, en çok etkilenen bölgelerdeki esnafın yeniden toparlanmasını sağlamak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen bu program, büyük bir ihtiyaç olarak ön plana çıktı.

Ödemelerin Dağılımı

İşletmelere yapılan ödemeler, bölgelere göre şu şekilde dağıtılmıştır:

Hatay: 1,478 işletme

Kahramanmaraş: 583 işletme

Malatya: 562 işletme

Adıyaman: 550 işletme

Gaziantep: 215 işletme

Osmaniye: 156 işletme

Böylece, programın bu yıl gerçekleştirdiği toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin lira oldu.

Hedef Gruplar ve Kriterler

Türk Kızılay, esnaf destek programında özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Programın devreye alınması için gerekli uygunluk kriterleri arasında; işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, tekrar faaliyete geçme kapasitesinin bulunması, mikro veya küçük ölçekli sınıflandırılması ve ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olma şartları yer aldığı belirtiliyor.