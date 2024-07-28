Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Kızılay'dan Depremzede Esnafa Maddi Destek

Türk Kızılay, depremzede esnaflara 97 milyon lira destek ödemesi yaptı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:14
Türk Kızılay'dan Depremzede Esnafa Maddi Destek

Türk Kızılay'dan Ekonomik Destek

Türk Kızılay, büyük depremler sonrası ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla başlattığı Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazında önemli bir adım attı. 3 bin 544 işletme sahibine toplamda 97 milyon 865 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

Programın Amacı ve Kapsamı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, en çok etkilenen bölgelerdeki esnafın yeniden toparlanmasını sağlamak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen bu program, büyük bir ihtiyaç olarak ön plana çıktı.

Ödemelerin Dağılımı

İşletmelere yapılan ödemeler, bölgelere göre şu şekilde dağıtılmıştır:

  • Hatay: 1,478 işletme
  • Kahramanmaraş: 583 işletme
  • Malatya: 562 işletme
  • Adıyaman: 550 işletme
  • Gaziantep: 215 işletme
  • Osmaniye: 156 işletme

Böylece, programın bu yıl gerçekleştirdiği toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin lira oldu.

Hedef Gruplar ve Kriterler

Türk Kızılay, esnaf destek programında özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Programın devreye alınması için gerekli uygunluk kriterleri arasında; işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, tekrar faaliyete geçme kapasitesinin bulunması, mikro veya küçük ölçekli sınıflandırılması ve ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olma şartları yer aldığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!