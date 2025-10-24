Türk Kızılay'dan Gazze için 304 Milyon Dolarlık İyileşme Planı

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Üsküdar'daki İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, ateşkes sonrasında uygulanacak Gazze insani yardım ve iyileşme planını açıkladı.

Planın kapsamı ve hedefleri

Yılmaz, Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan 304 milyon dolarlık iyileşme planına dikkat çekerek, "Bu 304 milyon dolarlık Filistin Kızılayı planının dörtte birini Türk Kızılay olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız hedefini kendimize koymuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Planın, Gazze'nin gerçek ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde yapılandırıldığını belirten Yılmaz, Filistin Kızılayı ile birlikte yürütülecek projelerin 2025-2027 dönemine yönelik öncelikleri içerdiğini aktardı: "Bu acil master planı 2025-2027 yılları arasında Filistin'deki öncelikli ihtiyaçlar nelerdir, Filistin Kızılayının partnerleriyle, kardeşleriyle birlikte üzerine eğilecekleri projeler nelerdir? Bunu içeriyor."

Sevkiyat ve insani yardım verileri

Yılmaz, son 3,5 aylık dönemde bölgeye yardım ulaştırılamadığına dikkat çekerek, daha önce kısıtlı olsa da yardımların girdiğini ifade etti: "Öncesinde kısıtlı 100-150 civarında tır girdi. Son ateşkesten sonra da 400 tır girecek şekilde anlaşıldı. Düne kadar da hemen hemen her gün 400 tır girdi diyebilirim. Dün, önce kapatıyoruz, sonra açıyoruz meselesinden sonra 100 tır girdi ama sonuçta şu anda ortalama günlük 400 tırlık akışın var olduğu bir döneme geldik diyebiliriz."

Yılmaz, Türkiye'nin bölgeye en çok yardım ulaştıran ülke olduğunu vurgulayarak, ülke yardımlarının 100 bin tonu geçtiğini, Türk Kızılay bağışçılarının emanet ettiği 18.170 ton yardımı gemilerle ulaştırdıklarını ve aşevleri aracılığıyla 8 milyon sıcak yemek dağıttıklarını kaydetti.

Sağlık, ambulans ve yetimhane çalışmaları

Nakdi yardımın iyileşme döneminin en önemli enstrümanı olduğuna işaret eden Yılmaz, sağlık hizmetlerinin normale dönmesi gerektiğini söyledi. Ambulansların bir kısmının zarar gördüğünü belirterek, içerideki ambulans sisteminin yenilenmesi gerektiğini ve bu kapsamda 15 tane yeni ambulans hedeflediklerini anlattı.

El-Emel Yetimhanesi'nin de hasar aldığını belirten Yılmaz, "Yetimhanemiz bizim için çok önemli. Ayaklar yıkılmış değil ama yeniden inşa edeceğimiz kadar hasar almış durumda. Bu El-Emel Yetimhanesi'ni de bu bir senelik sürecin içinde yenilemek ve hizmete almak istiyoruz." dedi.

Finansman ve uygulama

Yılmaz, iyileşme döneminin ardından nakdi yardım desteklerinin başlayacağını belirterek, planın Gazze'nin ayağa kalkabilmesi için kapsamlı bir yapı sunduğunu yineledi: "Bu plan Gazze'nin gerçek ihtiyaçlarını ve ayağa kalkabilmesi için neler içerdiğini kapsamlı şekilde yapılandıran bir plan."

