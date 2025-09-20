Türk Kızılay'dan Köyceğiz ve Alanya'daki Orman Yangınlarına Destek

Türk Kızılay, Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'daki orman yangınlarına yaklaşık 50 kişilik ekiple müdahale ve beslenme desteği veriyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:02
Türk Kızılay'dan Köyceğiz ve Alanya'daki Orman Yangınlarına Destek

Türk Kızılay'dan Köyceğiz ve Alanya'daki orman yangınlarına destek

Saha ekipleri aralıksız müdahalede

Türk Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluş, bölgedeki ekip ve vatandaşlara yönelik desteğini organize ederek yangın müdahale faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

"Türk Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdüren Kızılay, yangınlara müdahale eden ekiplerle yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağlıyor."

Yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahada görev yapan Kızılay, hem yangınla mücadele eden ekiplerin ihtiyaçlarını hem de yangınlardan etkilenen vatandaşların temel gereksinimlerini karşılamak üzere beslenme hizmeti sunmaya devam ediyor.

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Antalya'nın Alanya...

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Antalya'nın Alanya...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Arkeoloji Müzesi ve Ayanlar Höyük Ziyareti
2
Milas'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
3
Masal Savaşçıları: Ünlüler Özel Gereksinimli Çocuklarla Haliç'te
4
Trabzon'da Filistin İçin Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü
5
Tekirdağ'da otomobilün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti
6
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü