Türk Kızılay'dan Köyceğiz ve Alanya'daki orman yangınlarına destek

Saha ekipleri aralıksız müdahalede

Türk Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluş, bölgedeki ekip ve vatandaşlara yönelik desteğini organize ederek yangın müdahale faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

