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Türk Kızılay'dan Uluslararası Konferansta Şehir Savaşlarına Dikkat

Fatma Meriç Yılmaz, şehir savaşlarının sivillere etkilerini vurguladı ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 00:31
Türk Kızılay'dan Uluslararası Konferansta Şehir Savaşlarına Dikkat

Türk Kızılay, Şehir Savaşlarının Getirdiği Zorluklara Dikkat Çekti

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Cenevre’de gerçekleştirilen 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, şehir savaşlarının masum siviller üzerindeki ağır bedellerine dikkat çekerek, bu durumu önlemek için uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini belirtti.

Sivillerin Yaşam Alanları Tehdit Altında

Yılmaz, konuşmasında, "Her gün masum sivillerin büyük bedeller ödediği şehir savaşlarının korkunç ve acımasız gerçekliğine tanık oluyoruz. Bir zamanlar yaşam dolu olan şehir sokakları, artık birer yıkım alanı haline geliyor." ifadelerini kullandı. Bu savaşların sivillerin yaşamlarını paramparça ettiğini ve kritik altyapıların tahrip olduğuna da vurgu yaptı.

İnsani Yardım ve Güvenlik İhtiyacı

Türk Kızılay olarak, "Şehirlerde Savaş" başlıklı taslak kararını tamamen desteklediklerini belirten Yılmaz, bu tür kararların alınmasına duyulan ihtiyacın arttığını kaydetti. "Kuşatma durumlarında sivil can kaybını önlemek için geçici tahliyeler gerekli olabilir, ancak bu kuşatmalar, sivilleri belirli bir bölgeden zorla çıkarmak için kullanılmamalıdır." dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Yılmaz, tüm taraflara acilen insani yardım koridorlarının açılması ve sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması çağrısında bulundu. "Sivilleri insani yardımdan mahrum bırakmak, açlığa terk etmek ve onlara saldırmak uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." diyerek uluslararası topluma temel insani ilkelere sahip çıkmaları gerektiğini hatırlattı.

Son olarak, Yılmaz, "Bu karanlık zamanlarda, birlikte, insanlığı ayakta tutan güç olabilmeliyiz ve olmak zorundayız." diyerek katılımcılara güçlü bir mesaj verdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen 34'ncü Uluslararası Kızılhaç...

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen 34'ncü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nın Delegeler Konseyi’nde sivil yaşam alanlarında gerçekleşen silahlı çatışmalar ve bunun insani etkilerine ilişkin bir konuşma yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen 34'ncü Uluslararası Kızılhaç...

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen 34'ncü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nın Delegeler Konseyi’nde sivil yaşam alanlarında gerçekleşen silahlı çatışmalar ve bunun insani etkilerine ilişkin bir konuşma yaptı.

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