Türk Kızılay, Depremzedelerin Su İhtiyacını Karşılıyor

Türk Kızılay, Depremden Etkilenen Bölgelere Su Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan konteyner kentlerde içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere önemli adımlar atıyor.

Su Arıtma Sistemleri ile Temiz Su Temini

Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te kurulan konteyner kentlerde 3 bin 800 aile, Türk Kızılay'ın sağladığı ev tipi su arıtma cihazları sayesinde temiz içme suyuna ulaşabiliyor.

Konteyner Kenti Ziyareti ve Açıklamalar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Yukarı Pazarcık Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Türk Kızılay Afet İyileştirme Programları Koordinatörü Onur Pekaydın, “Kızılay olarak afetzedelerin temiz içme suyuna ulaşmasını sağlamak için çok çalışıyoruz.” dedi. Pekaydın, 12 litre tank kapasitesine sahip olan bu cihazların TSE 205 standartlarını karşıladığını belirtti.

Gelecek Planları

Türk Kızılay, 2024 yılında deprem bölgesindeki konteyner kentlere 2 bin 550 yeni ev tipi su arıtma cihazı kurmayı planlıyor.

Depremzedelerin Yorumları

Konteynerde yaşayan Raziye Bozkaya, Türk Kızılay'ın sağladığı su arıtma cihazını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Elda Edik “İlk başta suyun sağlıklı olmadığını öğrendik ama Kızılay sayesinde artık musluktan güvenle su içebiliyoruz.” diye konuştu. Ayrıca, Mehmet Yemişen de kurulumun ardından teşekkürlerini iletti.