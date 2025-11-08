Türk Kızılay Destekli Malatya Çilek Hibe Projesi Başladı

Türk Kızılay Destekli Malatya'da Çilek Yetiştiriciliği Hibe Projesi Başladı

TK-SEN-PAZARCIK-2024/1 ile üreticiye eğitim ve hibe desteği

Türk Kızılay tarafından desteklenen ve Kızılay Malatya İl Merkez Başkanlığı tarafından yürütülen TK-SEN-PAZARCIK-2024/1 Şenlendirme Projesi kapsamında, Malatya'da çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya yönelik hibe destek programı resmen başlatıldı.

Projede Kale, Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri hedef alınırken, belirlenen hedef gruplarda yer alan 30 üretici'ye, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi uzmanlarınca verilen 80 saatlik modern çilek yetiştiriciliği eğitimi uygulandı.

Eğitim sürecinde başarılı bulunan ve uygun araziye sahip olan toplam 12 üreticiye 40 dekar çilek bahçesi kurulumu hibe edilecek. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesi Sütlüce bölgesinde hazırlanan alanda ilk fide dikimi yapıldı.

Etkinliğe Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Baysar, Proje Mentörü Prof. Dr. Kazım Gündüz, Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ile Kızılay yönetimi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ve üreticiler katıldı.

Proje, bölge üreticilerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, çilek üretimini yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir tarımsal uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

