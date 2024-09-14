Türk Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü'nde İlk Yardım Eğitimi Vurgusu Yaptı

Dünya İlk Yardım Günü'nde İlk Yardım Eğitimi Önemi

Türk Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü'ne özel hazırladığı açıklamada ilk yardım eğitimlerinin hayati önemine dikkat çekti. Kuruluş, bugüne kadar 475 bin 768 kişiye sertifikalı eğitim verirken, 933 bin 460 kişiye de yüz yüze bilgilendirme eğitimi sunmuş durumda.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, evlerde, iş yerlerinde, okullarda ve trafik alanlarında her gün yaşanan kazalara temas edilerek, düşme, çarpma, kesik, kırık, kanama ve boğulma gibi acil durumlarda ilk yardım bilmenin hayat kurtardığı belirtildi. Eğitimlerin herkes tarafından alınmasının gerekliliği vurgulandı.

Dünya İlk Yardım Günü Teması: İlk Yardım ve Spor

Bu yıl Dünya İlk Yardım Günü teması olarak 'ilk yardım ve spor' belirlendi. Spor alanındaki yaralanmaların anlık meydana gelebileceği ve doğru bir ilk yardım müdahalesinin ciddi sakatlıkları önleyebileceği ifade edildi.

Türk Kızılay'ın Eğitim Faaliyetleri

Türk Kızılay, 22 ildeki 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile çeşitli spor federasyonlarına ve antrenör adaylarına ilk yardım eğitimi sağlıyor. Futbol, voleybol, hentbol, bisiklet, izcilik, tenis ve judo gibi branşlarda eğitimler sürdürülmektedir.