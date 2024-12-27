Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı

İhtiyaç Sahiplerine Umut: 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği'

Türk Kızılay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet sağlamak amacıyla yeni bir 'Sevgi Butiği' açtı. Butiğin ismi, geçen yıl MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit düşen İbrahim Özdemir'den alıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanından Anlamlı Açıklamalar

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu butiğin, ihtiyaç sahiplerine destek olmak üzere Kızılay’ın bir iyilik köprüsü olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bugün 179'uncu butiğimizi açıyoruz. Önümüzde 178 sevgi butiğimiz var. Bunu yaygınlaştırma hedefimiz var," dedi.

Yılmaz, 357 bini aşkın gönüllü ile birleştirici bir kurum olduklarını belirterek, "İyilik temelinde, insana insan olduğu için değer veren bir hareketliliğin mirasçılarıyız," ifadelerini kullandı.

Elmadağ İçin Özel Bir İsim

Elmadağ'da açılışı yapılan butiğin, İbrahim Özdemir ismiyle anılmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Bugün şehidimizi anıyoruz ve onun ismini ilelebet yaşatmak için butiğimize ismini vermiş bulunuyoruz," şeklinde konuştu.

Butik, haftada iki gün randevu ile hizmet verecek. Bağış ve iş birliği yoluyla tedarik edilen kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine bir mağaza gibi kendi isteklerine göre sunulacak.

Elmadağ Şube Başkanı'nın Vurguları

Türk Kızılay Elmadağ Şube Başkanı Ramazan Emre Okçu, "Bu butik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın istedikleri ürünleri seçebilmelerine olanak sağlayan bir anlayışla hizmet sunacak. Elmadağ'da yaşayan vatandaşlarımız güvenle butiğimizden ihtiyaçlarını karşılayabilirler," diye belirtti.

Açılış etkinliğinde, Elmadağ Yaşar Doğu Ortaokulu öğrencileri 'Barış Kızılay' şarkısını seslendirdi.