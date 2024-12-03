Türk Kızılay, Engellilere Yönelik Projelerinde İlerlemeye Devam Ediyor

Türk Kızılay, engellilere yönelik projelerini bu yıl da sürdürüyor. Engelsiz Kızılay yapılanması aracılığıyla, 36 ilde 91 teşkilatla birlikte, eğitim, kapasite geliştirme, sosyal hizmet, halk sağlığı ve ilk yardım gibi toplamda 34 farklı alanda önemli faaliyetlere imza atıyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl boyunca yürütülen saha faaliyetleri, deprem bölgesindeki hizmetler ve kültürel etkinliklerle engellilerle el ele çalışarak, sosyal yaşama katılımlarını destekliyor. Engelsiz Kızılay, engellilerin gönüllü faaliyetlerinde yer almasını teşvik etmek amacıyla önemli projeler geliştiriyor.

‘Gülümse’ Projesi ile Diş Sağlığı Taraması

Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği ile birlikte hayata geçirilen "Gülümse" projesi, bu yıl İzmir, Hatay ve Balıkesir'de her yaş grubundan 700 engelliye diş sağlığı hizmeti sunmayı başardı. Gönüllü diş hekimleri tarafından muayene edilen engelliler, gerekli tedavilerini de yaptırdılar. Projenin bir sonraki aşaması 11 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Deprem Bölgesindeki Destek Çalışmaları

Türk Kızılay, deprem bölgelerinde de önemli iyileştirme çalışmalarına imza atıyor. Toplamda 12 milyon lirayı aşkın nakit desteği sağlayarak 1303 engelli yararlanıcıya ulaşmayı başaran Kızılay, afetlere hazırlık eğitimi için görme ve işitme engellilere yönelik Braille alfabesi ve seslendirme destekli eğitim materyalleri de sunuyor. Ayrıca, konteyner kentlerde engelli rampası desteği sağlayarak erişimi artırmayı amaçlıyor.

Gönüllülük Faaliyetleri Engelleri Aşıyor

Bu yıl, 36 ilde 91 teşkilatla birlikte 573 saha faaliyeti gerçekleştiren Engelsiz Kızılay, engelli bireyleri gönüllülük faaliyetlerine dahil etmek için Engelsiz İkram Aracını hizmete sundu. Bu özel tasarım ikram aracı sayesinde engelli gönüllüler, Kızılay ekipleriyle birlikte sahada aktif rol alacaklar.

Dünya Engelliler Günü Kutlaması

Türk Kızılay, bu yılki Dünya Engelliler Günü'nü özgün bir etkinlikle kutladı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen "Gül Çocuk Güldür Çocuk El Ele Engelleri Aş Çocuk" adlı müzikalde, yaklaşık 30 engelli birey, 70'li ve 80'li yılların popüler şarkıcılarını canlandırdı. Müzikalin kostümleri ise Türk Kızılay Kadın gönüllüleri tarafından sıfır atık prensibiyle hazırlandı.

Etkinlikte, Türkiye'nin ritmik jimnastik milli sporcusu ve down sendromlu Selin Durgut da sahne alarak, katılımcılara ilham verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Kızılay, engellilerin sosyal yaşama katılımı ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alması için Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla çalışıyor. Engelsiz Kızılay, bu yıl 36 ilde 91 teşkilatla başta eğitim, kapasite geliştirme, sosyal hizmet, halk sağlığı ve ilk yardım olmak üzere 34 farklı alanda 573 saha faaliyeti gerçekleştirdi. Engelli bireyleri gönüllülük faaliyetlerine dahil etmek için Engelsiz İkram Aracı hizmete alındı.

Türk Kızılay, engellilerin sosyal yaşama katılımı ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alması için Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla çalışıyor. Engelsiz Kızılay, bu yıl 36 ilde 91 teşkilatla başta eğitim, kapasite geliştirme, sosyal hizmet, halk sağlığı ve ilk yardım olmak üzere 34 farklı alanda 573 saha faaliyeti gerçekleştirdi. Engelli bireyleri gönüllülük faaliyetlerine dahil etmek için Engelsiz İkram Aracı hizmete alındı.