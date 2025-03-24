Türk Kızılay, Erbil'de 150 Aileye Ramazan Yardımı Sağladı

Türk Kızılay, Erbil'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Oldu

Türk Kızılay, Ramazan yardımları çerçevesinde Irak'ın Erbil kentinde 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Bu anlamlı yardım, Türk Kızılay’ın bağışları ve destekleriyle gerçekleşti.

Dağıtım Törenine Özel Katılımcılar

Yardım dağıtımına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Emir Bayramoğlu, Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Nisa Çetin Karaca, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı Mali İşler Yöneticisi Mehmet Akif Çalışkan ve Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havre İhsan katıldı.

Ramazan Ayında Geniş Kapsamlı Yardımlar

Türk Kızılay Yöneticisi Mehmet Akif Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta Ramazan ayının bereketini yaşatmayı sürdürdüklerini ifade etti. Bugün Erbil’de yaklaşık 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayrıca, Bağdat ve Musul'da da benzer yardımların yapıldığını vurgulayan Çalışkan, Ramazan süresince toplamda yaklaşık bin aileye gıda kolisi ulaştırdıklarını aktardı.