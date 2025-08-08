Türk Kızılay Erzurum Bölge Lojistik Merkezi'ni Tanıttı

Türk Kızılay Erzurum Bölge Lojistik Merkezi'ni Basına Tanıttı

Türk Kızılay, Erzurum'daki 10 bin metrekarelik alanda yer alan Bölge Lojistik Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı. Mayıs ayında düzenlenen genel kurul sonrası Erzurum İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyeleri, merkezde basın toplantısı düzenledi.

Yardım Faaliyetleri ve Hedefler

Bekmez, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın 1868'de, Erzurum'da ise 1913'te faaliyete başladığını belirtti. Kendisi, Türk Kızılay'ın kan ve lojistik hizmetleri sağladığını vurguladı. "Erzurum Aşevinde günlük ortalama 600 aileye sıcak yemek dağıtılıyor. Giyecek hizmetinde de kentte 3 butik mağazamız bulunuyor. Afete yönelik hizmetlerimiz devam ediyor. Geçen ay Erzurum'da 927 kişiye ilk yardım eğitimi verildi, 300 kişiyle afete hazırlık kampı yapıldı," dedi.

Şehirde yardıma muhtaç herkese ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Bekmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ana hedeflerimiz, gönüllüler aracılığıyla şehrimizdeki bütün mahallelerin yardımına ulaşmak. Okullarda gençlik ve eğitim programlarını yaygınlaştırmak, kadınlar ile çocuklara yönelik destek programları yapmak istiyoruz. Kırsal bölgelere yardımların yaygınlaştırılması faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz. Erzurum Kızılay gayrimenkulleri olan bir dernek ama bunların kullanım ömrü hemen hemen hepsi dolmuş. Yeniden değerlendirilip tekrar aktif hale getirilmesi gerekiyor. Servetimiz var onu sermayeye çevirmek istiyoruz. Sermayeye çevrilip topluma ve Erzurum'a ve Kızılay'a fayda getirecek hale getirmek ana hedeflerimizden birisi."

Erzurum Bölge Lojistik Merkezi Hakkında Bilgiler

Erzurum Bölge Lojistik Merkezi Birim Yöneticisi ve Bölge Sorumlusu Murat Beyler de merkez deposunun içeriği hakkında gazetecilere bilgi verdi. Deponun 3 bin 600 metrekare büyüklüğünde, katlı raf barkotlu sistemli bir alan olduğunu anlatan Beyler, "Burada bağışçılarımızdan gelen bağışların yanı sıra küresel çaptaki sıkıntılar, örneğin Gazze'deki insanlara ulaştırmak için Türkiye'de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında her bölgeye bir iş düşüyor. Bizim bölgemizde de şu an soğuk alan olduğu için gıda maddelerinin daha iyi muhafazasından dolayı burada tutuyoruz. Bunları ilk fırsatta ulaştırmak için mükellefiz," dedi.

Türk Kızılay, Erzurum'daki 10 bin metrekarelik alanda yer alan Bölge Lojistik Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı.

Türk Kızılay, Erzurum'daki 10 bin metrekarelik alanda yer alan Bölge Lojistik Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı.