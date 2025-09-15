Türk Kızılay, Gazze’de 2 Hastaneye Destek Projesi Başlatıyor

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Batı Şeria ziyaretinde projeyi açıkladı

Türk Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de 2 hastanenin destekleneceği yeni bir proje başlatacağını duyurdu. Proje ile ilgili teknik ayrıntıların netleştirildiği belirtildi.

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, beraberindeki heyetle yardım faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’yı ziyaret etti. Ziyarete Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç de katıldı.

Türk heyeti, Filistin Kızılayı Eriha şubesini ziyaret ederek Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ve yerel yetkililerden bölge ile yaşanan zorluklara ilişkin bilgi aldı. Kızılay, Eriha’da özel gereksinimli Filistinli çocuklara kırtasiye yardımı da gerçekleştirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin Kızılayına ziyaretler yaptıklarını ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi üyelerinin birbirlerine destek olduğunu vurguladı.

Kızılay’ın Gazze’de sürdürdüğü yardım faaliyetlerine de değinen Yılmaz, “Gazze’nin içinde kendi delegasyonumuzla her gün 21 bin sıcak yemeği vermeye devam ediyoruz. Su dağıtımımıza devam ediyoruz. Mümkün oldukça gıda paketi dağıtımlarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türk Kızılay ekiplerinin Mısır’ın Ariş bölgesi, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze başta olmak üzere çeşitli noktalarda bulunduğunu; yardımların ulaştırılabilmesi için hızlı organizasyon ve adaptasyon gerektiğini kaydetti.

Genel Başkan Yılmaz, Türk milletinin bölgeye gönderdiği emanetleri güvenle ulaştırma sorumluluğunu vurgulayarak, “Türk milleti elinden geleni yapıyor. Biz de Kızılay olarak Gazze'de, Mısır’da, Ürdün’de, Batı Şeria’da nerede olursa olsun emanetleri yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yılmaz, Gazze’deki saldırıların sürdüğünü, Batı Şeria’da ciddi yerinden etme politikalarının uygulandığını ve yerleşimci saldırılarının yaşandığını belirterek, İsrail’in hedefinin Gazze’den sonra Batı Şeria’yı ilhak etmek olduğunu söyledi.

Yeni proje hakkında detay veren Yılmaz, “Filistin Kızılayının Gazze’de el-Emel ve Mevasi hastaneleri var. Kabiliyetinin ve kapasitesinin üzerinde çalışıyorlar. Onları da Türk Kızılay olarak bağışçılarımızın katkılarıyla desteklemek üzere bir proje başlatacağız. O hastanelerin gerek fiziksel altyapıları, gerek ilaç, gerek eğitim ihtiyacı, ne ihtiyaçları varsa onu karşılamak üzere bugün bir projeyi konuşup teknik ayrıntılarını netleştirip başlatmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayının, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de, 2 hastanenin destekleneceği projeyi hayata geçireceği bildirildi. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağda), beraberindeki heyetle, yardım faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’yı ziyaret etti. Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu (solda) ile Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç da ziyarette yer aldı.