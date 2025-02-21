Türk Kızılay, Gazze’de AFAD’ın Tedarik Ettiği Çadırlarla Kamplar Kuruyor

Türk Kızılay Gazze’de İnsani Yardım Seferberliği

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım çalışmaları kapsamında AFAD'ın tedarik ettiği çadırlarla kuzeyde kamplar kurmaya başladı.

Ateşkesin Ardından Yardım Çalışmaları Hızlandı

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından AFAD ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'ndeki insani yardım faaliyetlerine hız veren Türk Kızılay, bölgedeki barınma ihtiyaçlarına yönelik önemli adımlar atıyor.

5 Bin Çadır Yardımı

AFAD, Gazze'deki insani krizin çözümlerinden biri olarak yaklaşık 5 bin çadır yardımı gerçekleştirdi. Bu çadırlar, bölgedeki paydaşı Filistin Kızılayı ile birlikte Türk Kızılay tarafından teslim alınarak, İsrail'in sıkı ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurulum sürecine geçildi.

Kamp Alanlarının Belirlenmesi

Bununla birlikte, ilk etapta kurulması planlanan 4 çadır kamp alanı için Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Şucaiyye bölgeleri seçildi. Türk Kızılay, 100 çadırdan oluşan ilk kampını Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde başarıyla tamamladı. Bu kamp, "Türkiye Kardeşlik Kampı" adıyla anılacak.

Yerel Otoritelerle İş Birliği

Diğer 3 çadır kampı için gereken arsa tahsisi ve kamp ihtiyaçları konusunda yerel otoritelerle mutabakat sağlandı. Türk Kızılay, çadırların hızlı bir şekilde kurulumu için Filistin Kızılayı ile işbirliğini sürdürüyor.