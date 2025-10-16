Türk Kızılay Gazze'de Gıda Yardımını Sürdürüyor

Yıkıntılar arasındaki sivillere destek hızlandı

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yıkıntılarla dolu mahallelerde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardım tırlarının geçişinin artmasıyla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Türk Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Türk Kızılay, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdürüyor ve aşevi aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay, Gazze kentinin yıkıntılarla dolu mahallelerinde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı. Çatışmaların etkisiyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.