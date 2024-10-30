Türk Kızılay, Gazze'ye Yardım Ulaştırmaya Devam Ediyor

Türk Kızılay'dan Gazze'ye Sürekli Destek

Türk Kızılay, tüm zorluklara rağmen Gazze'ye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, Refah Sınır Kapısı'nın Mayıs ayından bu yana kapalı olduğunu belirterek, alternatif rotalar arayışında olduklarını ifade etti.

Uluslararası Konferansta Gazze'nin Durumu

Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katılan Yılmaz, Gazze’nin yanı sıra Lübnan, Sudan ve Yemen gibi ülkelerde de insani krizlerin yaşandığını vurguladı.

İnsani Yardım İlkeleri ve Enfeksiyonların İhlali

Yılmaz, Cenevre Konvansiyonu'nun devletlere belirli insani hukuk ilkelerine uyma yükümlülüğü getirdiğini belirterek, bu ilkelerin, sivil insanları ve sağlık çalışanlarını korumak amacı taşıdığını kaydetti. Ancak, bu ilkelerin günümüzde sık sık ihlal edildiğini dile getirdi.

Türk Kızılay'ın Çabaları

Gazze’deki insani yardım erişiminin engellenmesinin kendilerini alternatif yollar bulmaya zorluduğunu söyleyen Yılmaz, Ürdün üzerinden yardım ulaştırma çalışmaları yaptıklarını söyledi. Yılda günlük 15 bin yemek dağıtıma devam ettiklerini vurguladı.

Uluslararası Diplomasi ve Kamuoyu Oluşturma

Diplomatik çabaların kamuoyu baskısı oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, her ülke hükümetine raporlanacak deklarasyonların hazırlığında aktif rol aldıklarını belirtti.

Sonuç

Türk Kızılay, dünya genelindeki insani yardım çalışmaları ile halkın dayanışma ruhunu yaşatmaya ve insani hukuk ilkelerinin savunuculuğunu yapmaya devam edecektir.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (fotoğrafta), AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, İsrail'in saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (fotoğrafta), AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, İsrail'in saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.