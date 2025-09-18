Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı

Türk Kızılay, gençlerin düzenli kan bağışı çalışmalarına liderlik etmek ve gençler arasında düzenli kan bağışı kültürünün gelişmesini teşvik etmek amacıyla 'Genç Kızılay Kan Elçileri' programını hayata geçiriyor. Programın açılışı bir otelde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışta Yılmaz'ın Mesajı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, açılış konuşmasında gençlerin dönemin öncüsü olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, kuruluşun geçmişine ve geleceğine vurgu yaparak, "Bu çınarın kökleri nasıl geçmişe uzanıyorsa, dalları da geleceğe uzanıyor." dedi.

Yılmaz, gençlere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında bütün üniversitelerde kulüpleriyle, bütün illerde, ilçelerde teşkilatlarıyla, 255 bin gönüllüsüyle Türk Kızılay teşkilatı hepimizin gururu olarak önümüzde duruyor. Biz onlarla beraber gençleşiyor, heyecanlanıyor, onlarla beraber güç kazanıyoruz. Genç Kızılay, bütün üniversitelerdeki Kızılay kulüplerini düşündüğümüz zaman çok büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

Kan Temini ve Yeni Projeler

Yılmaz, Kızılayın kan temini çalışmalarındaki ilerlemelere de değinerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Kan alanında sürekli büyüyoruz. İlk önce Ulusal Kan Temini projesi başladık. Güvenli Kan Temini projesi çok büyük bir başarıya ulaştı. Türkiye'deki kan ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını güvenli kan temini programıyla gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz kanın en üst düzeyde bütün testlerini gerçekleştirerek en güvenli bir şekilde soğuk zinciri koruyarak bütün hastanelere zamanında gönüllü vericilerden teslimini sağlamış oluyoruz."

Yılmaz ayrıca kök hücre programının başarısına değinip kendi ailesinden bir örnek paylaştı ve Türk Kızılayının sağlık alanındaki yeni adımlarını şöyle anlattı: "Artık ilaçlar da üretelim istiyoruz. İmmün yetmezliği bulunan hastalara şifa olacak proteinler üretelim istiyoruz. Kan torbası fabrikamız da neredeyse tamamlanmak üzere. Kan torbalarımızı kendimizin yapacağı bir programa evriliyoruz."

Genç Kızılay Kan Elçileri ve Eğitimler

Genç Kızılay Genel Başkanı Utku İlhan programın, kan elçilerinin gerçekleştireceği eğitim ve etkinliklerle toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlayacağını vurguladı. Program kapsamında 57 farklı ilden 71 kan elçisi Ankara'ya gelerek üç gün sürecek çalıştaylara katılıyor.

Katılımcıların Görüşleri

Programa katılanlardan Şükran Cihangir Hatay'dan geldiğini ve depremzede olduğunu anlattı. Cihangir sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Çok şükür can kaybımız olmadı. Babamın kanser hastalığı depremden önce çıktı. Rektum kanseri kendisi. Kan elçisi olmaya da bu yüzden karar verdim. Babama acil bir şekilde kan lazım oldu. Kızılaydan bunu temin ettiğimiz için de iyi oldu. Bunun üzerine kan bağışının önemini daha da iyi anladım. Kendimde düzenli kan bağışçısı oldum. 2 yıldır düzenli kan veriyorum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum bir ünite kan 3 hayat kurtarır."

Aksaray Üniversitesi öğrencisi Pelin Tümkaya ise 3 yıldır Kızılay gönüllüsü olduğunu, üniversitede sağlıkla ilgili bölüm okumasının ilgisini artırdığını ve deprem sonrası sahada daha aktif rol aldığını belirterek tüm gençleri kan elçisi olmaya davet etti.

Kapanış: Bilimsel Kurul Toplantısı

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Kurulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz başkanlığında toplandı ve program çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

