Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, İdlib'deki Yardım Merkezlerini Ziyaret Etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib Gezisini Gerçekleştirdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib'de Kızılay fırını ve lojistik merkezini ziyaret etti. Suriye'nin başkenti Şam'da Türk Kızılay Şam Delegasyonu'nun açılmasının ardından Yılmaz, kampa hizmet veren Kızılay fırınını gezdi.

Hayır Çarşısı ve Çocuklara Destek

Lojistik merkezinde bulunan hayır çarşısını ziyaret eden Yılmaz, kamplardan gelen çocuklara oyuncak ve giysi dağıtımı yaptı. Bu ziyaret kapsamında engellilerin bulunduğu Al-Şami kampı ile yetimhanelere de giderek hediyeler dağıtıldı.

İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Giysi Yardımı

Yılmaz'ın ziyaretleri süresince, bölgede 200 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca, İdlib'deki Kızılay Sevgi Butik Mağazası'ndan 120 çocuğun giysi ihtiyacı karşılandı.

Öte yandan, dünden itibaren Türk Kızılay Şam Delegasyonu açılış törenine katılan Yılmaz, bölgedeki sosyal yardımların önemini vurguladı.