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Türk Kızılay, Hatay'daki Öksüz ve Yetim Çocuklara Oyuncak Dağıttı

Türk Kızılay Hatay, öksüz ve yetim çocuklara yönelik oyuncak dağıtım etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:19
Türk Kızılay, Hatay'daki Öksüz ve Yetim Çocuklara Oyuncak Dağıttı

Öksüz ve Yetim Çocuklar Sevinçle Karşılandı

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ve Defne ilçelerinde yaşayan öksüz ve yetim çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirerek, onlara oyuncaklar dağıttı. Bu anlamlı etkinlik, "Sevgini İyilikle Paylaş" projesi kapsamında hayata geçirildi.

120 Çocuğa Oyuncak Hediye Edildi

Hatay Şubesi ekipleri, proje çerçevesinde, konteyner kentlerde bulunan 120 öksüz ve yetim çocuğa çeşitli oyuncaklar hediye etti. Projeye yurt içinden ve dışından gelen bağışlarla destek sağlandı.

Sevgililer Günü'nde Umut Oldular

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, projenin amacını şu sözlerle dile getirdi: "Öksüz ve yetim çocukların Sevgililer Günü'ne hediyelerle girmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Kızılay Hatay Şubesi olarak, deprem bölgesindeki çocuklarımıza yardımcı olma amacıyla bu kampanyayı düzenledik. İyilik yapmayı her zaman öncelik olarak görüyoruz."

Bağışçılara Teşekkür

Türk Kızılay Hatay Şubesi toplumsal güçlendirme uzmanı Gülhan Yurdagül, projeye katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür ederek, bu tür desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ile Defne ilçelerinde ve buralardaki konteyner kentlerde...

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ile Defne ilçelerinde ve buralardaki konteyner kentlerde yaşayan öksüz ve yetim çocukları oyuncakla sevindirdi.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ile Defne ilçelerinde ve buralardaki konteyner kentlerde...

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Antakya ile Defne ilçelerinde ve buralardaki konteyner kentlerde yaşayan öksüz ve yetim çocukları oyuncakla sevindirdi.

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