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Türk Kızılay Kütahya'da Yeni Aşevini Açtı

Kütahya'da açılan yeni aşevinde ihtiyaç sahiplerine günlük 100 bin yemek hizmeti verilecek.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:47
Türk Kızılay Kütahya'da Yeni Aşevini Açtı

Kütahya'da Aşevinin Açılışı Gerçekleşti

Kütahya'da açılan Halil İbrahim Yılmaz Aşevi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye genelinde 40 aşevinin bulunduğunu ve bu tesislerde her gün 100 binin üzerinde yemek hizmeti verildiğini belirtti. Yılmaz, "Bu sayı afet dönemlerinde 200 bine kadar çıkabiliyor," dedi.

Kızılay'ın Tarihsel Rolü

Kızılay’ın kuruluşundan bu yana sürekli olarak yemek hizmeti sunduğunu ifade eden Yılmaz, ilk kalıcı aşevlerinin 1912'de açıldığını hatırlattı.

Aşevlerinin, yardımlaşma ve dayanışma açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kızılay, 112 yıllık tarihinde ihtiyaç sahiplerine gıda hizmeti vermeye devam etmektedir," şeklinde konuştu.

Yardımseverlik ve Destekler

Yeni açılan aşevinin hizmet vermesinin, toplumun yardımlaşma duygusuyla mümkün olduğunu belirten Yılmaz, Türk Kızılay'ın Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yemek hizmetlerinden sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Teknolojilerle Destekleme

Yılmaz, Türk Kızılay olarak geliştirdikleri yeni otomasyon sistemi ile ihtiyaç sahiplerine kart tanımlayarak daha hızlı ve etkili hizmet sunacaklarını da duyurdu.

Vali'den Destek Açıklaması

Kütahya Valisi Musa Işın ise Türk Kızılay’ın aşevi hizmetinin önemli bir rol oynadığını dile getirerek, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak verilen bu hizmetlerin birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklendiğini ifade etti.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel...

Kütahya'da, TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz (sol 6) ile ailesinin destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı. Kütahya Valisi Musa Işın (sol 3), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 4) ve Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş (solda), açılışa katıldı.

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