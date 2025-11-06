Türk Kızılay Manisa'dan Ruh Sağlığı Hastanesine Giysi Desteği

Yapılan Ziyaret ve Destek

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören vatandaşlara pijama, iç çamaşırı ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz ile hastane yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, tedavileri devam eden hastalara teslim edilmek üzere kıyafet desteği sunuldu.

Açıklamalar

Öner Gürsel ziyaret sırasında şunları ifade etti: "Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı bir görev olarak benimsiyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür ziyaretlerle hem hastalarımıza moral hem de dayanışma ruhunu canlı tutuyoruz. İyiliği paylaşmak bizim için bir gelenek değil, bir sorumluluk"

Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve hayırseverlere yapılan yardımlar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

TÜRK KIZILAY MANİSA İL MERKEZİ TARAFINDAN MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARA PİJAMA, İÇ ÇAMAŞIRI VE KIYAFET DESTEĞİNDE BULUNULDU.