Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak

7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Yardım

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ramazan kampanyalarını 'Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir' sloganıyla başlattıklarını duyurdu. Yılmaz, bu ay için hedeflerinin 7,1 milyon kişi olduğunu belirtti.

İyilik Köprüsü Oluşturuyoruz

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı bir dönem olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kızılaycılar olarak bu dönemde daha heyecanlıyız.” dedi. Destek programları çerçevesinde gıda kolileri, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra Türkiye genelinde 45 aşevi ile hizmet vereceklerini açıkladı.

Gazze'ye Yeni Yardım Gemisi

Ayrıca, deprem bölgelerine yönelik yardım faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek. Yılmaz, Ramazan'a özel olarak Gazze'ye 1000 tonluk yardım malzemesi taşıyan yeni bir 'İyilik Gemisi' göndereceklerini ve burada 50 bin gıda kolisi dağıtacaklarını duyurdu.

Günde 65 Binden Fazla İftarlık Dağıtımı

Kızılay, Ramazan boyunca günde 65 binden fazla iftarlık dağıtarak toplamda 1 milyar 922 milyon lira yardım ulaştırmayı planlıyor. Bu süre zarfında, 672 bini aşkın ihtiyaç sahibine 462 milyon liralık nakdi yardım yapılacak. Ayrıca, depremden etkilenen 11 ildeki 184 bin ihtiyaç sahibine özel destek sağlanacak.

Kızılay, ramazan boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, kavurma konserve ve bayramlık giyimin yanı sıra günde 65 binden fazla iftarlık dağıtımlarıyla 7,1 milyon ihtiyaç sahibine toplam 1 milyar 922 milyon liralık yardım ulaştıracak.

Kızılay, ramazan boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, kavurma konserve ve bayramlık giyimin yanı sıra günde 65 binden fazla iftarlık dağıtımlarıyla 7,1 milyon ihtiyaç sahibine toplam 1 milyar 922 milyon liralık yardım ulaştıracak.