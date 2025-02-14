Türk Kızılay, Ramazan Öncesi Kan Bağışına Davet Ediyor

Türk Kızılay'dan Ramazan Öncesi Kan Bağışı Çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ramazan ayı öncesinde kan bağışı yapmanın önemine dikkat çekti. Mersin'de düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Saygılı, kan stoklarının ramazana girmeden önce artırılması gerektiğini belirtti.

Kan Bağışı: Milli Bir Görev

Saygılı, kan bağışının “milli bir görev” olduğunu ifade ederek, sağlıklı bireyleri kan bağışı yapmaya davet etti. Türkiye genelinde 300 noktada kurulan kan bağış merkezlerine vatandaşların başvuru yapabilmelerinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Stoklarda Sıkıntı Yok, Ama Süreklilik Önemli

Saygılı, Türkiye'deki kan stoklarının mevcut durumda yeterli olduğunu, ancak bu durumun sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi. Kanın düzenli bağışı, sağlık koşulları elverişli olan 18-65 yaş arasındaki herkes için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. “Sağlıklı erkekler 3 ayda, kadınlar ise 4 ayda bir Türk Kızılay’a gelerek kan bağışı yapmalı” diyen Saygılı, topluca yapılan bu faaliyetin toplumun her kesiminden destek görmesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan İçin Hazır Olmalıyız

Ramazan ayının gelirken kan stoklarının düşebileceğine dikkat çeken Saygılı, bu durumu önlemek için bağış çağrılarının artırılacağını belirtti. “Ramazana stoklu girmek istiyoruz” diyen Saygılı, kışın grip gibi hastalıkların yaygınlaştığını ve bu durumun bağışları etkileyebileceğini ifade etti. Saygılı, tüm sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışı yapmaya davet ederek, “Bu sayede ramazanda ihtiyaç duyan hastalara yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.

Bağışçıların destekleriyle geçen yıl 2,8 milyon ünite kan toplandığını belirten Saygılı, “2025’te 3 milyon 40 bin ünite kan toplama hedefimiz var” diyerek, bu kanların akredite laboratuvarlarda işleneceğini ve 1176 hastaneye ulaştırılacağını ekledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kan stoklarının ramazanda nispeten düşmesi nedeniyle vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kan stoklarının ramazanda nispeten düşmesi nedeniyle vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.