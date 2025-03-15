Türk Kızılay, Şam'da 1000 Yetime İftar Verdİ

Türk Kızılay, Şam’da 1000 Yetim Çocuk İçin İftar Programı Düzenledi

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikte 1000 yetim çocuğa iftar verdi. Söz konusu program, Dünya Yetimler Günü kapsamında tertiplendi.

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarın Şam’ın Neşşabiyye bölgesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Sürmeli, Ramazan ayının ilk gününde “Kalbimiz bir, soframız bir” şiarıyla başlattıkları iftar programları hakkında bilgi verdi.

İftar Programlarının Kapsamı

Sürmeli, bu kapsamda sadece Şam’da değil, Lazkiye, Humus ve Halep gibi diğer bölgelerde de iftar organizasyonları düzenlendiklerini vurguladı. Ramazan ayının sonuna kadar bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Sürmeli, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların süreceğinin altını çizdi.

Türk Kızılay, Suriye’nin başkenti Şam’da 1000 yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay, Suriye’nin başkenti Şam’da 1000 yetim çocuk için iftar programı düzenledi.