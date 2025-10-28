Türk Kızılay Sındırgı'da 6,1'lik Depremde Binlerce Kişiye Beslenme Desteği

Türk Kızılay, Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce çorba, beslenme malzemesi ve içecek dağıtarak bölgedeki kriz müdahalesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:48
Müdahale Hızı ve Dağıtım Rakamları

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgedeki çalışmalara hızla başladı.

Ankara'da kriz masasını toplayan Kızılay, çevre illerden ikram araçları ve uzman personeli destek için deprem bölgesine yönlendirdi.

Kızılay ekiplerince, saat 08.00 itibarıyla depremden etkilenen vatandaşlara 4 bin 620 çorba, 4 bin 896 beslenme malzemesi ve 4 bin 61 sıcak ve soğuk içecek ikramı gerçekleştirildi.

Planlama ve Koordinasyon

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini, beslenme platformu paydaşlarıyla yürüten Türk Kızılay, sahadan gelen bilgileri anlık olarak değerlendiriyor ve gerekli hazırlıkları sürdürüyor.

Türk Kızılay, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çorba, beslenme malzemesi ve içecek ikramı yaptı.

