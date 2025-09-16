Türk Kızılay, Ürdün Üzerinden Gazze'ye Yardım Sevkiyatı

Türk Kızılay, Ürdün'den Gazze'ye Yardım Sevkiyatı Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, Ürdün üzerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlediği faaliyetlerle hem bölgede yaşayan Gazzelilere destek verdi hem de Gazze'ye gönderilmek üzere bir yardım tırı yola çıkardı.

Dağıtım ve Sevkiyat

Türk Kızılay heyeti, Zerka kentindeki Haşimi Hayır Kurumu depolarında, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Muhammed eş-Şibli ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç ile birlikte gerçekleştirilen program kapsamında Amman'da yaşayan Gazzeli kadınlara yönelik 250 gıda kolisinin dağıtımını yaptı.

Öğleden sonra ise işbirliğiyle 950 gıda kolisi taşıyan bir yardım tırı Gazze'ye uğurlandı. Heyet, ayrıca Refah yönü kadar olmasa da Ürdün üzerinden haftalık sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Yetkililerin Açıklamaları

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Her gün başka bir yolun kapandığını ya da başka bir kanaldan küçük de olsa bir girişin olabildiğini görüyoruz. Amacımız, her kanaldan az da olsa yardım sağlayarak Gazze’ye daha fazla destek ulaştırmak." ifadelerini kullandı. Yılmaz, dün işgal altındaki Batı Şeriayı ziyaret ettiklerini, bugün ise Ürdün'de yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti: "Ürdün Kızılayı ile birlikte, yaralandıkları ya da yetim kaldıkları için Ürdün tarafına geçen Filistinli kardeşlerimize yardım dağıtıyoruz."

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ise Gazze’ye yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye ile Ürdün'ün yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı: "Ürdünlü ve Türk yetkililer el ele, kol kola yoğun bir mesai sarf etmekte. İsrail’in her türlü zorlamaları ve engellemelerine rağmen bu çabaların sonuçsuz kalmayacağına inanıyoruz."

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Muhammed eş-Şibli de Türkiye ile Ürdün arasındaki dayanışmanın 7 Ekim'den önce başladığını ve Gazze halkına destek için kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Türkiye’ye, liderliğine ve hükümetine teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizi tüm imkânlarımızla sürdüreceğiz inşallah." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, beraberindeki heyetle dün gerçekleştirdikleri yardım faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’yı ziyaret etmiş, Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ve yerel yetkililerden bölgedeki durum ve yaşanan zorluklar hakkında bilgi almıştı.