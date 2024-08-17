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Türk Kızılay Yangın Bölgesine Destek Yağdırıyor

Türk Kızılay, orman yangınlarının etkilediği illerde kritik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:02
Türk Kızılay Yangın Bölgesine Destek Yağdırıyor

Türk Kızılay'dan Orman Yangınlarına Destek İmkanı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına müdahale eden Türk Kızılay, yangın bölgelerinde yoğun yardım çalışmalarına imza atıyor. Özellikle İzmir, Bolu ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde bu yardımlar sürüyor.

Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Kızılay, yangın bölgelerine 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikramlık, yaklaşık 2 bin 500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın içecek gönderdi. Yangınların yoğun olarak yaşandığı Karşıyaka, Gördes, Bozdoğan, Göynük ve Ovacık gibi ilçelerde, Kızılay'ın afet müdahale merkezleri ve şubelerinden personel ve gönüllüler bölgeye yönlendirilmiştir.

Müdahale Çalışmalarında Aktif Rol

Yangın söndürme çalışmaları için Kızılay; çorba, kumanya, ikram malzemeleri, soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra su dağıtımını da sürdürüyor. Sahada 38 personel ve 18 aracıyla aktif destek sağlayan Kızılay, yangından etkilenen vatandaşların yanında yer alıyor. Yangınların devam ettiği illerdeki yardım faaliyetleri kapsamındaki bu çabalar, Kızılay’ın teyakkuz halinde olduğunu gösteriyor.

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