Türk Kızılayı, Gazze'ye Yardım Malzemeleri Göndermeye Başladı

Türk Kızılayı, insani yardım malzemelerini taşıyan tırların İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze'ye geçişine başlandığını duyurdu. Bu yardımlarla, Gazze'de yaşanan büyük insani krizin hafifletilmesi hedefleniyor.

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, 46 bin 913 Filistinli’nin hayatını kaybettiği ve 2,3 milyonluk nüfusun büyük bir kısmının yerinden edildiği Gazze'de ciddi gıda, yakıt, ilaç ve barınak sıkıntıları yaşanıyor. Bu zorlu koşullar altında Türk Kızılayı, Gazze'deki insani krizle başa çıkmak için yoğun çaba gösteriyor.

Türk Kızılayı, Mısır Kızılayı ile işbirliği yaparak, El-Ariş'teki gümrüklü depoda Marin-2 gemisinden tahliye edilen yardım malzemelerini tırlara yüklemekte ve bu malzemelerin Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Şu ana kadar 30'dan fazla insani yardım malzemesi taşıyan iki yardım tırı yola çıkmış durumda.

Süreç, Türk Kızılay Mısır Ekip Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir ve Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından Mısır tarafında bekleyen diğer yardım malzemelerinin de hızla Gazze'ye girmesi hedefleniyor.

Ayrıca Türk Kızılay, sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin ve güneyinde 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini aktif tutmaktadır. Girecek yardımlarla birlikte bu kapasitenin artırılması planlanmaktadır.

Türk Kızılayına ait insani yardım malzemelerini taşıyan tırların, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze'ye geçişine başlandı.

Türk Kızılayına ait insani yardım malzemelerini taşıyan tırların, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze'ye geçişine başlandı.