Türk Kızılayı, Spor ve İlk Yardım Temalı Futbol Maçı Düzenledi

Türk Kızılayı ve Gençlik Spor Bakanlığı, İlk Yardıma Dikkat Çekti

Türk Kızılayı, sporda ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte düzenledikleri futbol maçı, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları

Bu yıl Dünya İlk Yardım Günü, 'Spor ve İlk Yardım' temasıyla gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında oynanan maçta, spor kazalarına yönelik uygulamalı ilk yardım yöntemleri gösterildi.

Uygulamalı İlk Yardım Senaryosu

Maç esnasında, senaryoya göre kalp krizi geçiren bir oyuncuya acil müdahale yapıldı. Sedyeye alınarak hastaneye sevk edilen oyuncu, sağlık ekibi tarafından tedavi altına alındı.

Farkındalık Oluşturma Amaçları

Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş, maç sonrası yaptığı açıklamada, eylül ayının ikinci cumartesi gününün her yıl Dünya İlk Yardım Günü olarak kutlandığını belirterek, bu etkinliğin amacını şu şekilde ifade etti:

"Burada amaç hem spora destek hem de ilk yardım farkındalığı oluşturmak. Başlattığımız bu süreci bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Türk Kızılayı'nın bu girişimi, m herkesin ilk yardım bilgisine sahip olmasının önemini vurguladı ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefledi.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.