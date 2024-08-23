Türk Kültür ve Miras Vakfı 12. Yılını Coşkuyla Kutluyor

Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın 12. Yılı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından kurulan Türk Kültür ve Miras Vakfı, kuruluşunun 12. yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Tarihi Kuruluş

Vakıf, 23 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan'ın Bişkek kentindeki Türk Konseyi Zirvesi'nde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan liderlerinin ortak kararıyla hayata geçirildi. Merkezinin bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yapılan açıklamalara göre, bu süre zarfında Vakıf, TDT, Türksoy, Türk Akademisi, TürkPA ve Türk Yatırım Fonu gibi pek çok önemli kuruluşla işbirliği yaparak büyük başarılara imza attı.

Kültürel Projeler ve Gelecek Vizyonu

Vakıf, Türk dünyası halklarının kültürel mirasını inceleyip tanıtmak amacıyla birçok özgün projeyi hayata geçirdi. Yapılan açıklamada, "Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Misyonumuzu devam ettirirken, ufuklarımızı genişletmek için de çaba göstereceğiz. Türk dünyasının maddi ve manevi değerlerini korumak ve yaymak için birlikte daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.