Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi Kazakistan'da Toplandı

Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi 2'nci Toplantısı Kazakistan'da Gerçekleştirildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi 2'nci toplantısı, önemli misafirlere ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova katıldı.

Dönem Başkanlığı Değişimi

Toplantının açılışında konuşan Bakan Balayeva, Türk dünyasının kültürel mirasını yaygınlaştırmak amacıyla Türk devletleri arasında işbirliğini güçlendiren Vakfın faaliyetlerinin büyük takdir topladığını belirtti. Balayeva, "Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın geliştirilmesi ile üye ülkeler arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Tarihi ve Kültürel Mirasın Önemi

Balayeva, vakfın tarihi ve kültürel anıtların korunmasında üstlendiği önemli misyona dikkat çekerek, "Ülkelerimiz için tarihi ve kültürel mirasımızı koruma meselesi önemli bir konu. Bu alanda uzmanların yetiştirilmesi daha da önemli hale geliyor. Bu bağlamda Türkistan'da Türk dünyası ülkelerinden restoratörler için eğitim projesini hayata geçirmeyi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 ve Sonrası Hedefleri

Vakfın Başkanı Aktotı Raimkulova, Azerbaycan dönemi başkanlığında 2024 yılını verimli geçirerek 75'ten fazla büyük proje gerçekleştirdiklerini vurguladı. Raimkulova, "2025 yılı itibarıyla dönem başkanlığının Kazakistan'a geçeceğini belirterek, bu yıl somut projelere imza atmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yeni Üye ve Gözlemciler

Kırgızistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11'inci Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Vakfın tam üyesi olmaya hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca, Türkmenistan da diplomatik nota göndererek Vakfa gözlemci üye olma yönünde karar verdi. Raimkulova, bu ülkeleri yakında Vakfın üye ve gözlemci üyeleri olarak aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Son olarak, Azerbaycan’dan Kazakistan’a geçen dönem başkanlığı toplantısında, uluslararası alanda Türk kültür ve mirasının tanıtılması ile Vakfın 2025-2026 Eylem Planı gibi çeşitli konularda önemli kararlar alındı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi 2'nci Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı. Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva'nın ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova katıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi 2'nci Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı. Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva'nın ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova katıldı.