Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi 9 Ayda 25 Milyar Dolara Yaklaştı

Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi Hızla Büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamaların ardından, Türk lirasıyla dış ticaret hacminin 9 ayda 24,8 milyar doları geçtiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan önemli bilgiler paylaşıldı.

Ticaret Politikalarında Türk Lirasının Yükselişi

Son yıllarda Türkiye'nin farklı para birimleriyle yaptığı ticaretin artması kaydedilirken, Türk lirasının dış ticarette pazarlık gücünün yükseldiği gözlemleniyor. Örneğin, Türkiye'nin 2019'da Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat 7,6 milyar dolarken, ithalatı 11,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu durum, o yıl toplam dış ticaret hacminin 18,7 milyar doların üzerinde olmasını sağladı.

Kovid-19 Etkisi ve Sonraki Yıllar

Kovid-19 salgını süresince 2020'de Türk lirasıyla ihracat 6,5 milyar dolara gerilerken, ithalat 13 milyar dolara çıktı ve toplam ticaret hacmi 19,5 milyar dolara ulaştı. Ardından 2021'de, ihracat 7,5 milyar dolara, ithalat ise 13,3 milyar dolara çıkarak, dış ticaret hacmi 20,8 milyar dolara ulaştı.

2022 ve 2023 Verileri

2022 yılında Türk lirasıyla yapılan ihracat 7,7 milyar dolar, ithalat ise 15,9 milyar dolara çıkarak, toplam ticaret hacmi 23,6 milyar dolara ulaşmıştır. 2023'te ise bu rakam, 9,4 milyar dolar ihracat ve 25,3 milyar dolarlık ithalat ile toplamda 34,7 milyar dolara yükselmiştir.

46 Farklı Para Birimiyle Ticaret

Türk lirasıyla dış ticarette geniş bir perspektif sunan Türkiye, bu yıl itibarıyla 6,9 milyar dolar ihracat yaparken, 17,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Toplam ticaret hacmi ise 24,8 milyar dolara çıkmıştır. 2019 yılında 26 farklı para birimiyle ticaret yapılırken, 2022'de bu sayı 46'ya ulaşmıştır. Dolar ve avro, ticaretin büyük bir kısmını oluştururken, Türk lirası üçüncü en çok kullanılan para birimi olmuştur.

Erdoğan’ın Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli paralarla ticaret yapmanın önemine vurgu yaparak, ikili ticaretlerin döviz baskısından kurtulmasına yardımcı olacağını belirtmiştir. Bu durum, alternatif finans ve ödeme sistemlerinin uluslararası ticareti kolaylaştıracağına işaret etmektedir.

2019-2023 yılları arası verilere göre Türk lirasıyla dış ticaret hacmi şu şekildedir: