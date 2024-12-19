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Türk-Lübnan İlişkileri Güçleniyor: Uzmanlar Umutlu

Lübnanlı uzmanlar, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin bölgedeki dinamiklerle güçleneceğini belirtiyor, işbirliklerinin artışı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:18
Türk-Lübnan İlişkileri Güçleniyor: Uzmanlar Umutlu

Lübnan'daki siyasi uzmanlar, Türkiye ve Lübnan ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğini ifade ediyor. 'El-Mudun' gazetesinin başyazarı ve siyasi analist Munir er-Rebi, Türk-Lübnan ilişkilerinin uzun süredir geliştiğini ve iki ülke arasında yüksek bir güven olduğunu dile getirdi.

Rebi, Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeopolitik önemine vurgu yaparak, 'Türkiye, bölgesel güç olarak Lübnan'daki birçok kişi tarafından güvenilir bir ortak olarak görülüyor. Özellikle gelecekteki petrol ve gaz meselelerinde Türkiye'nin rolü büyük olacak,' dedi.

Türkiye’nin, petrol ve gaz keşfi, geliştirilmesi ve ihraç edilmesi konusundaki istekliliğine de dikkat çeken Rebi, bu süreçte Türkiye'nin Lübnan için kilit bir aktör olabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Regional Etkisi ve Lübnan'a Sağladığı Destek

Rebi, Suriye’deki gelişmelerin Lübnan üzerinde etkili olacağını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: 'Suriye'de kazananın, Lübnan'da da nüfuz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, bu bağlamda Arap ülkeleriyle dengeler oluşturma fırsatı bulabilir.'

Lübnan-Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair yollar çizen diğer bir uzman Bahaddin Şehadi ise, Başbakan Necib Mikati'nin açıklamalarının Türkiye'nin Lübnan'a olan desteği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. 'Mikati'nin ifadeleri, yeni cumhurbaşkanı seçimi ve İsrail'in saldırılarına karşı Türkiye'nin verdiği destek açısından değerlidir,' değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel ve Tarihi Bağların Önemi

Şehadi, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin tarihi bağlar üzerine kurulu olduğunu ve Lübnan halkının Türkiye’ye olan güveninin her zaman sürdüğünü belirtti. 'Türkiye, Lübnan için büyük bir güvence sunmaktadır. Suriye ile olan ilişkilerde Türkiye'nin rolü, Lübnan'nın güçlü bir şekilde destek almasına bağlı olacaktır,' dedi.

Müstakbel Partisi'nden Rami Mahfud ise, Türkiye’nin Lübnan için önemli bir dost olduğuna dikkat çekti. Mahfud, 'Türkiye’nin güçlü olması, Lübnan olarak güvenliğimizi artırıyor,' dedi.

Ticaret ve Turizm Alanındaki İşbirliği

Siyasi analist Tony Boulos, Türkiye’nin Lübnanlı turistler için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti. Türkiye’nin ticaret ve turizm alanındaki işbirliklerinin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıyabileceğini ifade etti.

Son olarak, Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin Türkiye resmi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair umutları artırıyor. Mikati, 'Bu dönemde Lübnan'ın Türkiye'ye olan güveni daha da pekişti,' diyerek Türkiye'nin desteğine olan güvene dikkat çekti.

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