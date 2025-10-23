Türk-Macar Dostluk Konseri Ankara'da Sahnelendi

MGÜ ile Macaristan Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen 'Türk-Macar Dostluk Konseri' Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşti; Erasmus+ kapsamında atölye ve görüşmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 19:22
Erasmus+ işbirliğiyle kültürel buluşma

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) ile Macaristan Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen "Türk-Macar Dostluk Konseri", Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, etkinlikler "Erasmus+ Avrupa Değişim Programı" çerçevesinde MGÜ ile Macaristan Tokaj Üniversitesi ve The Reformed Koleji arasında planlandı ve bir dizi kültürel ve akademik faaliyeti kapsadı.

Konserde Türk ve Macar müzisyenler sahne alırken, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren bir repertuvar sunuldu. Program kapsamında kültürlerarası diyaloğu ve sanat yoluyla etkileşimi artırmak amacıyla karşılıklı kurum tanıtımları, müzik ve sanat eğitimi alanında çalıştaylar ile ortak proje görüşmeleri gerçekleştirildi.

Konuk üniversitelerin yönetici ve akademisyenlerine MGÜ'nün akademik birimleri gezdirildi; öğretim elemanları ve öğrencilerle oturumlar düzenlendi ve atölye çalışmaları yapıldı.

"Birbirimizi daha iyi tanımamızı sağladı"

Konserde enstrüman çalan MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, proje ile akademik işbirliğinin geliştirildiğini ve iki toplumun kültürel dokularının tanıtıldığını vurguladı. Özden, şunları ifade etti:

"Seslendirdiğimiz repertuvar hem Macaristan'dan hem Türkiye'den bildiğimiz, kulaklarımızın aşina olduğu ezgilerdi. Macaristan'daki akademik dostlarla, özellikle sanatın akademik disipliniyle akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle yürüttüğümüz bir proje oldu. Her iki milletin kültür ve sanatta ortaya konulan eserlerin daha iyi anlaşılmasını ve birbirimizi de daha iyi tanımamızı sağladı."

