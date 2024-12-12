Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği Beştepe'de Yapıldı

Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. Etkinlik, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının seslendirilmesiyle başladı. Ardından sahne alan Macar Devlet Halk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Modern Folk Müziği Topluluğu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu birçok eser seslendirdi.

Şefler Cemi'i Can Deliorman, Cem Gürdal, Şükrü Alkan ve Kornel Fekete Kovacs yönetimindeki orkestra ve müzik toplulukları, iki ülkenin kültürlerini yansıtan geniş kapsamlı bir sahne gösterisi sundu. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy tarafından da ilgiyle izlendi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte bulunan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Programın sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orbán'la birlikte katılımcıları selamladı.