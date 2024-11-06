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Türk Masalları Dünya Dillerine Açılıyor

Türk masalları, Japonca ve İspanyolcaya çevrilerek çocuklara ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:52
Türk Masalları Dünya Dillerine Açılıyor

Türk Masallarının Evrensel Tanıtımı

Türk masalları, Atatürk Kültür Merkezi'nin yürüttüğü projeyle dünya dillerine çevriliyor. Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça'dan sonra, yıl sonuna kadar Japonca ve İspanyolca'ya da çevrilecek.

Doç. Dr. Zeki Eraslan'ın Açıklamaları

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada projeye dair bilgi verdi. Eraslan, "Amacımız, dünya masal literatürüne Türk masallarını da dahil etmek. Hedefimiz, dünya çocuklarının Türk masallarından haberdar olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

TÜMAK Projesi ve Uygulama

TÜMAK (Türk Masal Külliyatı Projesi) çerçevesinde geliştirilen "Masal Masal Türkiye" adlı cep telefonu uygulaması ile Türk masalları bir araya getirildi. Bu uygulama, mevcut durumda yabancı dillere çevrilmiş masalları barındırıyor. Eraslan, "Bu uygulama, e-mağazalardan indirilebilir ve birçok ülkede kullanılmaya başlandı" diye ekledi.

İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Uygulamanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirlikleri sayesinde milyonlarca çocuğa ulaşacağının altını çizen Eraslan, Türk masallarının uluslararası platformda daha fazla tanıtılacağını belirtti. Yıl sonunda Japonca ve İspanyolca'ya yapılacak çevirilerin yanı sıra, bu masalların özellikle çocuklara ulaşmasının sağlanması planlanıyor.

Atatürk Kültür Merkezinin Türk Masal Külliyatı Projesi (TÜMAK) kapsamında Almanca, İngilizce...

Atatürk Kültür Merkezinin Türk Masal Külliyatı Projesi (TÜMAK) kapsamında Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsçaya çevrilen Türk masalları, yıl sonuna kadar Japonca ve İspanyolcaya da çevrilerek cep telefonu uygulaması aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılmaya devam edilecek.

Atatürk Kültür Merkezinin Türk Masal Külliyatı Projesi (TÜMAK) kapsamında Almanca, İngilizce...

Atatürk Kültür Merkezinin Türk Masal Külliyatı Projesi (TÜMAK) kapsamında Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsçaya çevrilen Türk masalları, yıl sonuna kadar Japonca ve İspanyolcaya da çevrilerek cep telefonu uygulaması aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılmaya devam edilecek.

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