Türk Meclis Heyeti'nden Yolsuzluk Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Türk Meclis Heyeti'nden Avrupa Parlementosu'nda Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan Türk Meclis Heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye çalışanları hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına yönelik önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, yolsuzluk soruşturmasının adil yargılanma ilkesi doğrultusunda yürütüldüğü ifade edilerek, "Ülkemizin kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyinin temelini oluşturan ortak değerler, çifte standartlı yaklaşımlara konu olmamalıdır," denildi.

Yasal Süreç ve Haklar

Türk heyeti, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilen demokratik bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak uymaktadır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltı kararının yasal çerçevede alındığı belirtildi. Ceza Muhakemeleri Kanunu'na atıfta bulunarak, soruşturma aşamasının gizli olduğunu ve iddiaların, savunmaların ve delillerin değerlendirileceği aktarıldı.

Bağımsız Yargı ve Eşitlik Vurgusu

“Ülkemizde kuvvetler ayrılığı esastır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır,” vurgusuyla açıklama yapan heyet, yargı sürecinde herkesin haklarının korunduğunu ve sürecin adil yargılanma hakkına uygun bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Ayrıca, Türk hukukunda temyiz hakkı ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı dahil olmak üzere yasal yollara erişimin tanındığına dikkat çekildi. Heyet, “Herhangi bir müdahale veya spekülatif yorum yapılmadan, soruşturma aşamasının tamamlanması sükunetle beklenmelidir,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Değerlerine Vurgu

Açıklamanın sonunda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin açıklamalarının göz ardı ettiği ortak değerlere dikkat çekildi. Türk Meclis Heyeti, "Ülkemize karşı tarafgir, ön yargılı ve çifte standartlı anlayışları kati olarak reddediyoruz," diyerek, devam eden yargı süreçlerine müdahalenin Avrupa Konseyinin temel değerlerine aykırı olduğunu belirtti.